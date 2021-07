Ya no podemos vivir sin ellas. Desde que apareció la primera red social (Facebook) este mundo no ha dejado de crecer y ahora son diferentes las que existen. Por esto, en el 30 de junio vamos a destacar las 13 fases para celebrar el día de las redes sociales.

Eso sí, hay que tomar conciencia de usarla correctamente porque hay un desfase importante que hace que las regulaciones se impongan cada vez más.

Vive tu vida como si tu madre estuviera mirando, porque probablemente lo esté haciendo: el fragmento de población que está creciendo con más fuerza en Facebook es el de las mujeres de 55 a 65 años. Eric Qualmann

Tu eres la herramienta para el Social Media. Twitter es solo una aplicación para que tu crezcas e influencies a tu sociedad. Razan Khatib

Parece que los jóvenes ahora miran más YouTube, se van acostumbrando a cosas muy rápidas, quizás ya no podrían ver una película de Wim Wenders que dura cuatro horas, Umberto Eco.

El Social Media elimina al intermediario, proveyendo a las marcas la oportunidad única de tener una relación directa con sus clientes. Bryan Weiner

Twitter es un buen sitio para decirle al mundo lo que estás pensando antes de que hayas tenido la oportunidad de pensarlo, Chris Pirillo.

Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo. Chris Brogan. 13 fases para celebrar el día de las redes sociales.

Cuando hablo a mis amigos en Facebook de una marca no es porque me guste esa marca, sino porque quiero a mis amigos. Mike Arrauz

El branding no tiene que ver con el eslogan o el logotipo. Tiene que ver con tu personalidad, con quién eres tú. Mirna Bar

Las conversaciones entre los miembros de tu nicho ocurren te guste o no. El buen Marketing alienta el tipo de conversación correcta. Seth Godin

Me doy cuenta de que todo el mundo dice que las redes sociales son un unicorno, ¿pero y si sólo es un caballo? Jay Baer, social-media strategis

Cometerás errores, pero si eres sincero acerca de ayudar a la comunidad, la autenticidad se mostrará y los errores se perdonarán. Zia Yusuf, vicepresidente de SAP

Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Mark Zuckerberg.

Las redes sociales no son el futuro, son el presente y si no estás en ellas es como si no estuvieras en este planeta. Wayne Johnson.