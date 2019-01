Toni Canto vuelve a escena: “Hace años que no puedo hacer teatro español en Cataluña”

Toni Cantó hace un parón mínimo en su actividad política: “Esto está empezando a pasar a otras cosas y es un retroceso brutal”, ha lamentado el actor durante la presentación de la obra, dirigida por José Pascual a partir de un texto de Tracy Letts –autor de ‘Agosto’–, tras apuntar también que en España “cuando un artista se significa en política tiene un precio” y eso es “una vergüenza en pleno siglo XXI”..

Cantó, quien ha defendido que respeta “la división de opiniones”, cree que esta actitud ante actores que se significan en política supone “tener cada vez más dificultades para trabajar en el teatro”. “Si los artistas son castigados por esto, se consigue una sociedad cada vez más limitada”, ha advertido.

En ‘Linda vista’ –que estará en el Valle-Inclán hasta el 27 de enero–, Cantó se rodea de un elenco que cuenta con nombres como los de Almudena Cid, Ruth Gabriel, Ylenia Baglietto o Nuria Herrero, todas ellas “mujeres del siglo XXI” que abren los ojos a un hombre “en la crisis de los 50”. “Es una función de mujeres, que habla de cómo está de precario el mundo y de lo que ocurre cuando un hombre renuncia a sus sueños”, ha señalado.

Precisamente, preguntado sobre el papel de su partido Cs en las conversaciones para llegar a un pacto de Gobierno en Andalucía –y en el que la mujer y la violencia de género se ha convertido en uno de los puntos claves tras las condiciones planteadas por Vox–, Cantó ha aclarado que él no está “negociando con ninguna ultraderecha”.

“Yo no estoy ni con los que dicen que todos los hombres son unos ‘nosequés‘ en potencia ni con los que dicen que las mujeres también lo son: ante estos extremos, prefiero quedarme en medio y buscar consensos”, ha señalado el diputado, quien además reconoce que el teatro y la política son “dos mundos totalmente distintos”.

“El teatro a través de la mentira provoca la verdad, mientras que en el Congreso a menudo me encuentro cómo se oculta la verdad durante mucho tiempo. A veces en política uno se encuentra con una sobreactuación –que siempre viene de alguien que no está seguro o menosprecia a su público– y eso me parece peligroso, porque es tomar el pelo”, ha destacado.

Los ‘ofendiditos’

De hecho, el actor considera que es “mejor actor” desde que está en política. “Es una forma genial de ver lo mejor y lo peor de la naturaleza humana, una lección necesaria para la profesión”. A esto añade que en política hay “un tema de corrección que obliga todo el rato a estar con el freno echado”.

“Se pasa de la libertad total del arte a un lugar donde cada vez somos menos libres. Yo llegué a Madrid en los años 80 y era mucho más libre, ahora cada vez hay más corrección política y más ‘ofendiditos’“, ha afirmado.

Cantó ha explicado que participar en esta obra de teatro ha sido “complicado” especialmente por los ensayos, pero ha aprovechado el tiempo que todavía no hay pleno para saltar a las tablas de nuevo. “Es algo legal y estamos trabajando en unas fechas en las que no hay pleno del Congreso.

Mis fines de semana son mi tiempo libre y puedo: lo que ya no puedo hacer es cine y televisión”, ha reconocido.Pascual y Bernabé Rico –autor de la versión que llega al Valle-Inclán– se hicieron con los derechos del texto de Letts cuando estaba en su fase de borrador. El director ha recordado que, al igual que en ‘Agosto’, ‘Linda vista’ no asume “la portavocía de una serie de ideas actuales”.

“Lo que uno puede pensar de lo que está ocurriendo ahora al ver la obra –desde cómo está el mundo a lo que pasa en Estados Unidos– nace la historia y de la acción de los personajes, todos ellos reconocibles y ambiguos. Se desmarca de gran parte del teatro de hoy que busca dar un mensaje de manera más directa”, ha indicado.