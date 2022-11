Rosenblut & Friedmann inaugura galería en Madrid con una muestra dedicada al colectivo ‘New Barbizon’

Rosenblut & Friedmann es la nueva galería que abrirá sus puertas en la céntrica calle madrileña de Bárbara de Braganza, fruto de la pasión por el arte contemporáneo de la marchante chilena Yael Rosenblut, del coleccionista alemán Mario Friedmann y del abogado hispano-chileno experto en propiedad intelectual, Franz Ruz.

La exposición inaugural está dedicada al colectivo New Barbizon, cuyo trabajo nunca se ha mostrado en nuestro país, compuesto por cinco mujeres artistas de Rusia y Ucrania que, tras emigrar a Israel en la década de los años noventa, decidieron salir del estudio y pintar el mundo que las rodeaba.

New Barbizon se enfrenta al mundo exterior y la sociedad pasa a formar parte de sus obras. Para ellas el arte debe reflejar las tensiones sociales silenciadas en el curso del día. Anna Lukashevsky, Zoya Cherkassky, Maria Pomiansky, Natalia Zourabova, Olga Kundina son las cinco artistas que en 2010 fundan el colectivo New Barbizon.

El nombre alude a la Escuela de Barbizon formada por los pintores franceses que, en el siglo XIX, decidieron trabajar al aire libre: en el bosque de Fontainebleau, y que se asocian con el pueblo de Barbizon.

Entre los miembros de este grupo decimonónico encontramos a Jules Dupré, a Théodore Rousseau y a Jean-François Millet. La observación directa de la realidad no solo hizo que estos pintores captaran la riqueza cromática de la naturaleza y las tonalidades de la luz, sino que también les reveló una temática nueva. Jean-François Millet vio a tres campesinas pobres y las retrató tal como las veía, encorvadas por el cansancio de la jornada. Era la primera vez que la pobreza se retrataba. Y no de un modo jocoso o deforme como en Brueghel, ni heroico como en Delacroix, sino para fijar a aquellos seres humanos cuyo mayor triunfo era soportar la vida cotidiana.

Las New Barbizon siguieron el camino de los franceses; pero no se encontraron con bosques ni ríos, sino con ciudades preñadas de historia, con conflictos sociales, raciales y religiosos, los cuales pasaron a ser protagonistas de sus obras. Pintar fuera del estudio las obligó a hacerlo muy rápido, no tenían tiempo para incorporar todos los detalles, debían captar la médula de la realidad y utilizaban, para ello, una doble percepción: resaltar la «tipicidad» de la persona y, evitando el estereotipo, plasmar los rasgos distintivos, su singularidad.

En sus obras hay impresionismo y postimpresionismo, fauvismo, expresionismo y cubismo, realismo socialista, diseño gráfico, cómic, teatro, pop art y punk. Una mixtura estilística que no deriva en el mero collage, sino en un nuevo lenguaje que de continuo remite a la tradición artística. Las artistas persiguen no tanto que sus obras hablen de arte ni que estas requieran textos complementarios para desentrañar el sentido que contienen, sino hacer partícipe del dolor y de la belleza que atesora una ciudad, una habitación o un rostro a quien sencillamente las mira.

La formación de un colectivo, en una era que promueve el genio individual, les permitió compartir su experiencia. Aprendían de las visitas que hacían a sus estudios; ahí conversaban o se sentaban a mirar los movimientos que la otra hacía. Según Zoya Cherkassky, cuando trabajas sola corres el peligro de caer en tus propios clichés, repitiéndote a ti misma, pero cuando a tu lado tienes a otros pintores que amas y respetas, aprendes de ellas. Se unieron con una sola premisa, salir del estudio, enfrentar la realidad y pintar.

Para Olga Kundina, lo que sucedió, entonces, fue un milagro, como si descubrieran nuevamente el poder de la pintura en sus vidas. Natalia Zouravoba señala que se hicieron adictas a pintar al aire libre. Para Anna Lukashevsky, ese simple gesto anacrónico les permitió recuperar una carga social que había perdido la pintura contemporánea. La idea era observar la vida cotidiana de la urbe, con sus roces y violencias, y representar esa realidad en la tela, utilizando todas las posibilidades que el arte Occidental había experimentado.

Rosenblut & Friedmann es una galería dedicada a la exhibición de artistas emergentes y consagrados, que busca expandir el horizonte del modelo tradicional de galerías a través de la exploración y la colaboración con los artistas, en todo el proceso de la exhibición. Es esta visión la que configura la identidad de la galería y que, en última instancia, se orienta a establecer un nexo entre el presente y el futuro del arte.