‘La Paradoja de Antares’ se estrena el 27 de junio en los «Martes de cine indie»

La Paradoja de Antares, el primer largometraje dirigido por Luis Tinoco (Caronte) desvela una nueva versión de su cartel y tráiler. Después de su presentación nacional en el Festival Internacional de Sitges, su première internacional en el Fantastic Fest en Austin (Texas, EEUU) y su reciente paso por el FANT Film Fest (Bilbao) donde ganó el premio a Mejor Película en la sección Panorama, la película ya tiene fecha de estreno. Será el 27 de junio en salas seleccionadas dentro de la iniciativa «Martes de cine indie», y el viernes 30 de junio en el resto de cines.

Escrita y dirigida por Luis Tinoco, ha sido premiada en los Premios del Cine Independiente Español Blogos de Oro (Mejor Película y Mejor Guion) y en festivales como Fantastic Gijón (Mejor Película). Ésta ha sido producida por el estudio de efectos visuales Onirikal Studio, quien ha regresado a la producción cinematográfica después del éxito del multipremiado cortometraje de ciencia ficción Caronte.

La Paradoja de Antares es un thriller dramático rodado durante tres semanas en una única localización: un set creado en las instalaciones de la propia productora. Andrea Trepat (Mar de Plástico, Gran Hotel, Amar es para siempre, etc.) da vida a Alexandra Baeza, el personaje central y protagonista que tendrá que enfrentarse a una situación límite sin igual. La interpretación de Trepat ha sido premiada con los premios a Mejor Actriz en FANTASPOA International Fantastic Film Festival (Brasil), SEVIFF, Sevilla Indie Film Festival y en el Festival Do Imaxinario Film Fest Vilagarcía (Galicia).

El reparto se completa con los siguientes actores y actrices: Aleida Torrent (nominada como mejor secundaria en los Premios del Cine Independiente Español Blogos de Oro), David Ramírez y Jaume de Sans, además de la colaboración especial de José Luis Crespo (Quantum Fracture), youtuber y divulgador científico con millones de seguidores.

¿De qué va?

Alexandra, científica de guardia de un radiotelescopio, recibe una señal que podría responder a una de las preguntas más trascendentales de la humanidad. Solo tiene un par de horas para verificarla, pero un inesperado problema familiar le obligará a librar una dramática lucha interna en una carrera contra reloj por desvelar uno de los mayores misterios del universo.

En palabras de su director y guionista, Luis Tinoco, “La Paradoja de Antares es una apuesta por un tipo de cine independiente donde prima la originalidad del guión, la trama y las interpretaciones. El trabajo minucioso de investigación científica y los ensayos con los actores, quienes han tenido libertad para hacer suyos los diálogos, han sido claves para dar verosimilitud y naturalidad a la película”.

La Paradoja de Antares cuenta con la música de Arnau Bataller (Rec 4, Way Down, A Perfect Day, etc.), recientemente nominado al Premio Goya y ganador del Premio Gaudí 2022 por Mediterráneo; el diseño de sonido corre a cargo de Andrey Francés (Keloid, The Host Of The Heaven, Null, etc.); Frank Gutierrez se encarga del montaje (La teta asustada, Una pistola en cada mano); y la propia Onirikal Studio de los efectos visuales.

Su guionista y director, Luis Tinoco, ha estado nominado a los Premios Goya y Premios Gaudí. Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de los efectos visuales para cine, ha trabajado para películas como Interstellar de Christopher Nolan, ganadora del Premio Oscar a los Mejores Efectos Visuales; además de otros blockbusters de Hollywood como Hercules: The Thracian Wars de Brett Ratner (X-Men, Red Dragon, Prison Break, etc.) o Hellboy de Neil Marshall, 2019.