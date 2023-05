Nace la Fundación Beatriz Moreno Mendoza para promover las Humanidades y las Artes

Hace unas semanas se presentó en la sala White Lab de Madrid la Fundación Beatriz Moreno Mendoza (BMM), una organización sin ánimo de lucro que va a impulsar el mundo de las humanidades, las artes, la filosofía o la literatura, entre otros aspectos. Allí, y liderando el acto de presentación, estaba el empresario Fernando Moreno Mendoza, el alma de esta organización y hermano de Beatriz, una joven vitalista y sonriente que perdió la vida en un accidente de tráfico en el verano de 1995.

La sala de eventos, llena de obras de arte, estaba a rebosar de personas. Pronto se acabaron las sillas y los más rezagados tuvieron que optar por usar los escalones a modo de asiento o quedarse de pie. Y es que, además de dar a conocer la fundación, Moreno Mendoza e Isabel San Sebastián –periodista que condujo el acto– también presentaron el libro Beatriz, unas páginas a lo largo de las cuales alrededor de 600 personas dedican un relato a las anécdotas personales.

Fernando leyó algunos fragmentos y todos ellos hablaban con cariño y admiración de esta joven de pelo largo y alborotado, uno de los rasgos que más llaman la atención cuando ves a Beatriz en fotografías. Teniendo en cuenta lo que allí se relató, debió ser una mujer querida por todos. Y es que, aunque no lo creamos, ese tipo de personas –esas que arrollan e impresionan con su presencia– existen de vez en cuando y lo llenan todo de luz.

No conocí a Beatriz, efectivamente; pero, a tenor de los testimonios de las personas que la conocieron, no me cabe duda de que se trataba de una persona especial, tal y como también reconoció San Sebastián. De hecho, una amiga de Beatriz comenta en este libro: «Beatriz te deja marcada para siempre».

«Beatriz te deja marcada para siempre»

«Tenía un gran mundo interior, lleno de inquietudes», comentó su hermana Macarena Moreno Mendoza durante su intervención, una de las más emotivas de aquella tarde, ya que fue ella la que cerró el acto relatando cómo vivieron en su familia la muerte de Beatriz.

Fernando, antes de dar la palabra a Macarena, comentó con sinceridad: «Al leer el relato de mi hermana pensé: ‘¿Cómo se puede contar algo tan trágico de una forma tan bonita y tan elegante?’ En ese momento, tiré lo que había redactado a la papelera y puse el suyo en estas páginas». Por su parte, San Sebastián señala que es «el relato de Maca está lleno de emoción y lleno de vida, por muy paradójico que parezca».

«Dejó de emitir su luz», decía el relato de Macarena, pero también recordó que «nadie muere del todo, mientras vives en la mente y corazón de quienes te han querido».

Intervinieron algunas personas que compartieron vida con Beatriz y relataron anécdotas muy variopintas. Jose Manuel, novio de Beatriz, describía como una mujer que «impresionaba, era inteligente, tenía una gran empatía y siempre te ayudaba. Ella era como la voz de la conciencia». Y concluyó: «Aún recuerdo el día que en el Paseo de la Habana, 180 –jamás olvidaré el número– escribí en la acera ‘Beatriz te quiero, leona’, por su abultada y suave cabellera. Casi me mata y hoy siempre que paso por allí todavía me acuerdo de aquello».

Todos, eso sí, estaban de acuerdo en una cosa y es la inmensa curiosidad que siempre había sentido por la innovación. «Es una lástima que mi hermana no haya conocido el mundo digital, ella que era una persona muy creativa y habría sacado mucho partido a las herramientas digitales. Si pones su nombre en Google, Beatriz no aparece, pero a partir de ahora eso ya no sucederá gracias a esta fundación», apunta Fernando.

Promover las Humanidades

La Fundación Beatriz Moreno Mendoza nace con la intención de promover el mundo de las humanidades en honor a Beatriz porque a ella, según comento Macarena, «le interesaba pintar, leer y cultivar el espíritu, tenía un gran mundo interior». El primer evento de esta fundación será una conferencia a cargo del filósofo Manuel Abella bajo el nombre de ‘El sentido del humanismo en la sociedad tecnológica’ y en la misma Sala White Lab del Paseo de la Castellana de Madrid.

San Sebastián concluyó comentando que este libro es «un destape emocional enorme. Me consta el trabajo, el entusiasmo, así como el dolor y el sufrimiento que esto también ha conllevado. No conocía a Beatriz, pero ahora sí. De hecho, lo sé todo de ella. Por experiencia sé que cuesta mucho escribir un libro, y Fernando lo ha hecho todo como un acto de amor, un acto de generosidad hacia su hermana. Jamás he conocido a un hermano que quisiera tanto a su hermana».

Adquirir el libro Beatriz

La recaudación de la venta de este libro Beatriz irá a parar a la Fundación Beatriz Moreno Mendoza, a sus actividades, así como a un programa de becas que tienen intención de impulsar. El libro se puede adquirir solicitándolo a través de su página web, enviando un mensaje a [email protected] o rellenando este formulario de contacto.