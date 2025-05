Miguel de los Santos: «Con ‘Flor de Avispa’ denuncio el olvido mediático de la dictadura en Nicaragua»

«Con Flor de Avispa quiero denunciar el olvido mediático de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que es peor, y desde hace más tiempo, que la de Venezuela». Es el mensaje que lanza Miguel de los Santos, periodista y escritor, con motivo de la publicación de su tercera novela: Flor de Avispa. «Nicaragua sigue padeciendo lo que no se cuenta», insiste el veterano reportero. En su opinión, «Nicaragua no interesa porque es un país pequeño y agrícola que no tiene petróleo como Venezuela». «Con Flor de Avispa no quería ganar dinero, sino lanzar un mensaje en favor de Nicaragua», reitera el autor. Un país cargado -dice- «de maldiciones históricas».

La Flor de Avispa es el nombre nada casual (como descubrirá el lector) del prostíbulo, en el lado costarricense del río San Juan, que es frontera natural con Nicaragua, en el que Miguel de los Santos sitúa la acción en el contexto de la revolución sandinista que acabó en 1979 con la dictadura de Anastasio Somoza. Flor de Avispa bascula en torno a la historia de un sacerdote de la teología de la liberación que, buscando la redención, se refugia en la selva y el anonimato. Su destino cambia cuando halla a un recién nacido abandonado, pequeño y frágil, afectado de acondroplasia, y que supone una oportunidad para expiar sus pecados. Años después, la desaparición del sacerdote conduce a su hijo adoptivo hasta el prostíbulo La Flor de Avispa junto al río San Juan donde se juntan lumpen social, políticos corruptos y criminales de la peor calaña. «Personajes perdularios», les llama Miguel de los Santos. Algunos, en busca de expiación. El reencuentro entre el sacerdote y el chico marcará un desenlace tan inesperado como redentor para ambos: «Es la historia de amor con mayúsculas entre dos seres que se necesitan imperiosamente: el cura joven de la teología de la liberación y su hijo adoptivo».

Flor de Avispa, ya en su segunda edición (la primera se agotó en diez días), es una historia entre muchas historias: «He bebido para escribirla del realismo mágico de Vargas Llosa, García Márquez, Donoso o Benedetti…». Inevitable y no sólo porque Miguel de los Santos sea un lector compulsivo: «Mi casa es un gran libro». Inevitable porque a lo largo de sus seis décadas de periodismo activo y de sus años de reportero de TVE por «Hispanoamérica» (como le gusta decir), Miguel de los Santos tuvo la oportunidad de conocer a muchos de esos autores, en aquellos años convulsos de dictaduras y revoluciones, y a tantos otros personajes como el general Pinochet o el sacerdote Ernesto Cardenal.

Ernesto Cardenal, cura y sandinista

«Flor de Avispa es una historia de expiación», como la define Miguel de los Santos. Está inspirada, precisamente, en la figura de Ernesto Cardenal, al que Miguel de los Santos entrevistó en su autoexilio de las islas de Solentiname, desencantado del sandinismo. Mito de la izquierda, sacerdote de la teología de la liberación, Ernesto Cardenal terminó empuñando las armas con el Frente Sandinista y matando en combate: «A algunos de la teología de la liberación se les fue la mano como a Ernesto Cardenal y a su hermano Fernando, que terminaron incumpliendo el Quinto Mandamiento de la Ley de Dios: No matarás».

«Nicaragua padece lo que no se cuenta, más que Venezuela, pero no interesa porque no tiene petróleo»

Derrocado Somoza, Ernesto Cardenal formó parte diez años de los primeros gobiernos de Daniel Ortega. El Papa Juan Pablo II lo reprendió en público, delante de Ortega, nada pisar y besar el suelo de Nicaragua en su visita de 1983 en una de las secuencias más recordadas de su papado. Juan Pablo II le suspendió a divinis como sacerdote por su actividad política, incompatible con su ministerio eclesiástico.

Dos Papas: Francisco y Juan Pablo II

La decepción para Cardenal llegó años después, como relata Miguel de los Santos: «El sandinismo fue un fraude total como la Revolución de Cuba en la que se inspiraban aquellos movimientos. El sandinismo trajo a Nicaragua más pobreza y más represión que con Somoza. Ernesto Cardenal se arrepintió de haber ayudado a crear aquel monstruo». Ernesto Cardenal se retiró a las islas de Solentiname: «Allí buscó la redención a su manera».

El Papa Francisco terminó levantando, en 2019, la suspensión a divinis. Cardenal murió un año después pudiendo haber celebrado, de nuevo, misa: “Las dos figuras que marcaron la vida de Ernesto Cardenal fueron dos Papas: Juan Pablo II y Francisco”. Jorge Bergoglio participó de la teología del pueblo, variante argentina no marxista de la teología de la liberación.

Decepción y exilio

«Dedico la novela a los exiliados nicaragüenses», dice Miguel de los Santos. Como exiliado es el propio prologuista de la obra, el escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista, huido a España en 2021, perseguido por Daniel Ortega, amenazado de muerte y Premio Cervantes. Sergio Ramírez destaca la riqueza del lenguaje usado por Miguel de los Santos y la precisión en la descripción de la atmósfera, sonidos y hasta olores de los lugares que describe en la novela, fruto de sus vivencias periodísticas sobre el terreno: «Estuve un año documentándome para poner precisión a mis recuerdos. Flor de Avispa es una novela de sentimientos propios porque la memoria también conserva los cinco sentidos».

«Zapatero es el primer responsable de lo que pasa en España y de lo que pueda venir»

Miguel de los Santos sitúa deliberadamente ese prostíbulo de corruptos, perdedores y pendencieros en el lado costarricense del río San Juan y no en Nicaragua para mostrar «los peligros de la democracia mal utilizada»: «Los personajes de la novela acuden allí y no a la Nicaragua sandinista aprovechándose de la libertad que hay Costa Rica, el país sin ejército». Al hilo de esta reflexión en su novela, Miguel de los Santos advierte: «El peligro de la libertad es que nos lleve al libertinaje, que es a lo que estamos llegando en España».

España y Sánchez: ¿Nicaragua, Venezuela?

Miguel de los Santos comenzó en el periodismo en los años 50, pero dice que «sólo desde la apertura en 1975» sintió que lo ejercía plenamente. La radio, la música, la televisión y el reporterismo han llenado su vida. «¿Hemos ido hacia atrás en libertad en España desde los primeros años de la democracia hasta hoy?», pregunto al incombustible reportero al que uno recuerda de pequeño, en la tele en blanco y negro, alimentándome el sueño de ser periodista.

Miguel de los Santos cree que hemos ido hacia atrás deshaciendo los valores de la Transición y señala un culpable a modo de pecado original: «Zapatero es el primer responsable de lo que está pasando en España y de lo que pueda venir». Y sobre Sánchez no se corta: «No se puede tener un gobierno peor que el que padecemos. Es un gobierno hecho de remiendos cuyo núcleo central no ha ganado las elecciones en estos años. No se pueden dar mayores circunstancias de disparate nacional e internacional sólo para poder seguir en el poder».

Los ojos de Miguel de los Santos han visto mucho y afirma sin dudar sobre esta España de un personaje como Sánchez: «A nosotros nos salva Europa. Si no estuviéramos en la Unión Europea, hoy seríamos Nicaragua, Venezuela o Cuba».

Miguel de los Santos ha visto el dolor, la represión y la pobreza y, por eso, entiende y, a la vez, no entiende que la izquierda española, incluso en el Gobierno, siga apoyando las dictaduras de Nicaragua, Venezuela o Cuba. Miguel de los Santos descarta el romanticismo que siempre han esgrimido como excusa las Yolanda Díaz, Pablo Iglesias o los socialistas de turno: «Es todo una farsa. Sólo les mueve el dinero. Ellos piensan ‘mientras dure el gobierno…’, y ahí siguen». Y hace este vaticinio: «Te garantizo que se irán del gobierno con las alforjas bien llenas».