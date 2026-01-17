Juan Dávila es considerado como uno de los humoristas más taquilleros de España. No solo se trata de comedia, sino de improvisación, risas y carcajadas, rompiendo temas tabú y metiéndose en jardines que muchos no se atreven a entrar (e incluso evitan). Y eso es precisamente lo que le ha hecho destacar entre los demás. Quien ha visto alguno de sus shows se queda con sed de ver otro más. Y otro. Porque cada uno es espontáneo y único.

El pasado miércoles 14 de enero, el Madrid Arena colgó el cartel de ‘sold out’ para que más de 18.000 personas disfrutaran de su espectáculo, Circo del pecado. Las entradas salieron a la venta hace casi un año, pero se agotaron en cuestión de horas.

Juan Dávila: de ser Policía a humorista más taquillero de España

Juan Dávila nos cuenta que dejó la Policía para buscarse la vida y seguir su sueño de ser actor. «O tomo una decisión ya o empieza a ser tarde», nos cuenta en la entrevista a OKDIARIO. Muchos años duros de sacrificio y espectáculos en pequeños teatros de Madrid. Once años después, ha llegado al Madrid Arena para hacer un show 360º para más de 18.000 personas, algo que ningún humorista había conseguido hasta la fecha.