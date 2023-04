Jesús A. Rojo: «El genocidio de España en Hispanoamérica es una falacia de personas resentidas»

Jesús A. Rojo ha publicado Cuando éramos invencibles 2. Dueños del mundo (Editorial Gran Capitán), un libro donde ahonda sobre la historia de España con ilustraciones del artista de batallas Augusto Ferrer-Dalmau.

El periodista, a través de estas páginas, reivindica el papel de España en el mundo y la aportación de nuestra cultura en la Historia Universal, y defienden que la grandeza del Imperio Español sigue viva, a pesar de los intentos de tergiversación y destrucción que sufre.

Subraya la importancia de la empresa iniciada por los Reyes Católicos, tanto por la Reconquista de Al-Andalus como el descubrimiento de América. «El legado del imperio español está vigente y es increíble, en este momento hay sobre la tierra al tener más de 600 millones de personas que hablan una misma lengua, tienen una misma religión», apunta.

España, efectivamente, fue un imperio que con los años fue menguando. Isabel ‘La Católica’, junto a su marido Fernando de Aragón, fueron los artífices de aquella grandeza. De aquel mundo que ya no está, ¿qué destacaría usted si hablamos de aspectos positivos?

Efectivamente, el imperio español como tal, y hablando desde un punto de vista jurídico y de posesiones territoriales, ya no existe; pero sí existe un legado que es increíble y es la civilización hispánica, en este momento hay sobre la tierra al tener más de 600 millones de personas que hablan una misma lengua, tienen una misma religión y, además, que viven y mueren de una forma diferente al resto. Estamos hablando de la Hispanidad, que lo crearon nuestros antepasados con una mezcla de razas increíble, ya que el imperio español fue el responsable del mayor acto de mestizaje de la historia universal, un aspecto que hoy creo que sigue vigente.

Si te vas a Quito, a La Habana o a San Agustín de la Florida ves que España está ahí, a pesar de la existencia de políticos y gobernantes españoles que han intentado destruir ese legado y vivo, incluso, cuando la civilización anglosajona ha tratado de atribuirse hazañas que no son suyas. Es por eso, precisamente, que digo eso de que éramos invencibles, porque el imperio español sigue vivo porque son incapaces de destruirnos.

Durante las celebraciones del Día de la Hispanidad siempre hay ataques hacia los Reyes Católicos, a los cuales se les acusa de genocidas. ¿Existió, según usted, tal y como afirman gobernantes de Hispanoamérica?

Es evidente que ese genocidio del que hablan no existió. Si España hubiera llevado a cabo un genocidio, como dicen, ahora mismo el 70% de la población en Hispanoamérica no sería mestiza. Donde estuvo España hay mestizaje e indígenas, donde no estuvo no hay rastro de ello. Esta es una prueba de que ese genocidio no existió, es una falacia de personas resentidas que quieren denigrar la historia de España.

¿Y sobre las acusaciones a Isabel ‘La Católica’?

Debemos considerarla la mejor reina de la Historia de España y Universal. No ha habido una monarca como ella, coge una España –aún sólo Castilla– en guerra civil y sometida a los nobles, y es capaz de acabar con ello, terminar con el vasallaje a ese estrato social y, además, unir Castilla con Aragón a través de su matrimonio, y acaba con la gran amenaza musulmana con la Reconquista de Granada. Una reconquista, por cierto, muy importante porque los turcos en 1453 habían tomado Constantinopla y estaban amenazando la cristiandad, y la ciudad andaluza era como una cabeza de puente que podían utilizar para invadir la Península Ibérica de nuevo. Gracias a su empeño, se descubre América por medio de Cristóbal Colón, Isabel quería conquistar almas para la cristiandad, no territorios, eso es lo que representa esta reina.

En su testamento, además, dejó dictado que no se podía esclavizar a los súbditos de esos nuevos territorios y especificaba que debían tener los mismos derechos que los ciudadanos de la Península Ibérica. Conformó las bases de ese imperio, tenía capacidad como estadista, tenía amor a la cristiandad y, sobre todo, a España.

Antes se ha referido a la amenaza musulmana, hace apenas unos meses que en Algeciras se asesinó a un sacristán católico en nombre de Alá. En ese instante, se criticó a Feijóo porque dijo que hacía siglos que ningún cristiano mata en nombre de su religión. ¿Usted qué opina?

El Islam es mucho más que una religión, es casi un pensamiento político. Es una religión que justifica la guerra santa contra el infiel y que reconoce, además, que una mujer que profese la religión del Islam no puede casarse con una persona que profese otra religión, te tienes que convertir. Es decir, no se puede tener relación alguna con cristianos o judíos, por ejemplo, porque son infieles.

La conquista de España por parte del mundo árabe fue cierta, claro; pero el mestizaje no es tan alto como en Hispanoamérica. El mundo de los árabes no fue tan feliz como lo plantean. Debemos recordar, además, que su principal empresa consistía en el tráfico de esclavos, así que más bien esclavizaban al cristiano y lo sometían.

Podemos poner como ejemplo a Almanzor, éste destrozaba directamente ciudades y las abandonaba. Imagina la gente que tuvo que morir en ese momento. Creo que la historia debemos conocerla, los cristianos tenían un pensamiento de reconquistar, pero de reconquistar el territorio que tenían antes de haber sido invadidos por los musulmanes en el 711 tras la batalla de Guadalete.

También hay episodios para no sentirnos orgullosos.

Por supuesto, en la historia de España hay cosas buenas, malas y regulares. Pero si tú tienes que analizar lo negativo frente a lo positivo, lo segundo gana si lo ponemos en una balanza. El problema es que la leyenda negra existe y hay determinadas personas resentidas sociales que pretenden exaltar sólo lo malo de nuestro país para ocultar nuestra historia. Esas personas, incluso, ponen en duda la propia existencia de España y eso es un problema porque destruye y manipula la historia.

Lo que no puede ser es lo que está pasando en Cataluña, por ejemplo. Allí dicen que Jesucristo o Cervantes son catalanes, es que son unas estupideces tremendas las que exponen. ¿Me va a decir a mí Junqueras que él pertenece a una raza superior a la mía y que son los daneses del sur? Por favor, que si hay una región con mestizaje de toda España, esa es Cataluña. Hay más Garcías en Cataluña que en cualquier otro lugar de España, por ejemplo.

La única forma de construir y fomentar el pensamiento crítico, que no haya una manipulación de la historia, es conocerla y tener el interés de leer mucho, incluso aquello con lo que no estamos de acuerdo.

Podríamos empezar por los colegios. Recientemente, he escuchado que en algunos colegios de Madrid se está enseñando a los niños de quinto de primaria la leyenda negra de España a través de un libro en inglés, de la Editorial Cambridge, tergiversando por completo la Historia. Lo que no se puede es que se enseñen manipulaciones, pero que los niños no conozcan la importancia de las Cuevas de Altamira, un hecho que sólo se estudia en Castilla La Mancha y Cantabria, por ejemplo. Es increíble que no haya un sistema educativo homogéneo en todo el territorio español y que no se estudie la verdadera Historia de España.

¿Tenemos que pedir perdón por haber descubierto América? Bueno, es que cuando llega Hernán Cortés a México se estaba produciendo un holocausto, los aztecas eran un pueblo terrible que estaba siempre en guerra, practicaban sacrificios humanos e, incluso, el canibalismo. Cuando se crea la Nueva España allí, todo eso desaparece y comienza a civilizar a las personas que allí viven.

¿Tenemos que pedir perdón por acabar con los sacrificios humanos de niños? Es que decir que debemos pedir perdón es un insulto a la inteligencia, sobre todo si se tiene conocimiento de la Historia de España. Hay que comenzar a hacer pedagogía en los colegios, también los políticos son responsables de muchas de las cosas que están pasando al seguir adelante con su demagogia barata. Cada uno es libre de pensar lo que quiera, pero al menos que sepan la verdad y no digan barbaridades porque pecan de ignorancia.

@MaríaVillardón