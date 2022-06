Jacinto Vicente bucea en un suceso que conmocionó España con ‘Olot. Crónica de un secuestro’

En el año 1992, la farmacéutica de Olot, Maria Ángeles Feliu, es secuestrada delante de la puerta de su casa. La Guardia Civil y la Policía Local inician una búsqueda contrarreloj para encontrarla, pero los rastros son contradictorios y no consiguen seguir ninguna pista fiable. En el año 1994, 492 días después, la farmacéutica aparece en una gasolinera.

Ediciones Del Serbal ha publicado Olot. Crónica de un Secuestro de Jacinto Vicente Hernández. Secretario judicial del caso y quién narra de forma novelada la historia real de la que, aún hoy, es el secuestro más largo de la historia de España, sin motivos terroristas de fondo.

La editora de Ediciones Del Serbal, Noelia Riaño Baztán, junto al escritor de esta apasionante crónica, presentaron esta semana en Madrid uno de los relatos más esclarecedores sobre un secuestro que conmovió a todo un país. Así, la editora aseguró que su vida también estuvo inmersa en este caso, de manera fortuita, al igual que supuso haber conocido al autor del libro. «Esta obra, que hemos presentado en Madrid, se incluye dentro de nuestra colección La Orilla Negra y que una vez fue publicada en catalán, le hemos dado espacio en español porque es, ante todo, una crónica precisa del caso desde dentro por el que fue secretario judicial del caso y a la vez, narra de manera concisa muchas de las anécdotas e interioridades de un caso tan difícil para los investigadores como fue el secuestro de Feliu», señaló Noelia Riaño.

El abogado Jacinto Vicente Hernández (Nuremberg, 1966), especialista en Derecho Penal, trabajó en la localidad de Olot como secretario judicial y, gracias a su tesón y ganas por saber qué ocurrió exactamente con este secuestro y detener a sus autores, fue el requisito que le motivó a tratar con la juez que llevaba el caso, si existían indicios suficientes (al menos uno) para que no fuese archivado y poder reabrirlo y así detener a sus autores para llevarlos ante la justicia.

«Llamamos a la Guardia Civil y tratamos con el Teniente Coronel de la UCO, Jesús García -Fustel, uno de los investigadores de mayor prestigio de nuestro país. Queríamos que confirmara que no había nada en el sumario -que habíamos estudiado otra vez a fondo- y nos constatase que no había ningún indicio con el que se pudiese volver a reabrir. Es en ese momento, cuando hablamos con ellos, nos desvelan que hay un indicio aún no estudiado pero que implicaba a la Policía Local de Olot. A partir de ese momento, he descrito en este libro, la crónica de aquel tiempo que posibilitó la detención de los secuestradores», aseguró el autor del libro, Jacinto Vicente.

En la presentación participó el Teniente Coronel, Jesús García-Fustel, un Guardia Civil que ha señalado que «leer estas páginas ha supuesto revivir esos sucesos como si nuevamente se estuvieran produciendo; sentir de nuevo esa sensación de impotencia al creer saber quién es el autor de un hecho y no conseguir las pruebas necesarias para que se le enjuicie, la euforia de los pasos posteriores y el desánimo cuando algo no sale como uno lo espera, pero sobre todo, fue el orgullo de compartir días y noches con grandes profesionales».

En este sentido, Jacinto Vicente, ha señalado que «ha transcurrido un lago período entre los hechos que viví en primera persona, en los que intervine profesionalmente, y la necesidad actual de plasmarlos; entre las primeras experiencias de entonces y ya una cierta madurez, o si se quiere expresar con más sinceridad, como diría mi hija, porque que me estoy haciendo mayor».

Por otra parte, Vicente Hernández, asegura que intervino desde dentro en el secuestro de María Ángeles Feliu, tanto en la investigación como en la resolución y, «aunque siempre se dice que todos tendemos a contar nuestra verdad personal, declaro que este relato no va a ser sólo mi verdad, sino que hay elementos que, sin que hayan salido hasta ahora a la luz, sí constituyen la verdad», reflexiona el autor de esta crónica que ya se encuentra en las librerías.