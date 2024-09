Explosión vegetal en la obra de la artista cubana Ariamna Contino en su exposición ‘Manigua’

Manigua es la exposición que puede verse en la main room de la sede madrileña de El Apartamento hasta el 2 de noviembre. Se trata de la primera muestra individual de la artista Ariamna Contino en Madrid, quien nos ofrece una exposición a modo de ensayo expandido. El título, Manigua, remite a un bosque característico de Cuba, cuya singularidad radica en una vegetación densa, agreste e impenetrable y al que se le atribuye un conjunto de creencias sobrenaturales.

Ariamna Contino es una de las artistas cubanas con mayor proyección internacional. Su obra se pudo ver en la Bienal de Venecia de 2019 como parte de Entorno aleccionador, propuesta del Pabellón Nacional de Cuba.

El proyecto artístico que Ariamna Contino presenta en El Apartamento descansa sobre la manigua, vocablo de origen indígena que describe los bosques tropicales, típicos de Cuba, espacios inhóspitos que sirvieron a lo largo de la historia para el refugio en el seno de la naturaleza tanto de los esclavos como de quienes huían de la guerra. Es por este motivo que, en palabras de la artista, “la manigua es rito, la manigua es sincretismo, la manigua es rebeldía, es sanación y libertad”.





Para ello, la investigación de la artista se ha fundamentado en un texto, El folclor médico de Cuba, escrito a mediados del siglo XX por el autor cubano José Seoane Gallo. El libro es un compendio de remedios medicinales que los ancestros elaboraban a partir de las plantas que recogían en la manigua cubana y que, en nuestro tiempo, restan a buen recaudo sólo en la cultura popular. La labor artística de Contino supone un ejercicio de libertad personal; por ello, le interesan sobre todo el conjunto de preparaciones a las que se les atribuye la capacidad de sanar ciertas dolencias relacionadas con la voz y con la vista; es decir, con la palabra y con la percepción.

La muestra de Contino, Manigua, descubre tanto su proceder como los intereses que animan su producción artística. Así, en el espacio de El Apartamento, por un lado, articula su característico trabajo entre el grabado y la escultura, a través de una técnica muy personal que ha desarrollado durante los últimos 15 años y que consiste en el calado de papel a mano, el site specific que supone acomodar un fragmento de su estudio madrileño en la sala expositiva y una compleja instalación que opera a modo de laboratorio en tiempo real. Y, por otro, establece una relación especular entre dos temas conceptuales y simbólicos: raíz, tierra, identidad; y sanación, liberación, trascendencia. En este marco, precisamente, denuncia el desarraigo que conlleva el hecho de desvirtuar toda identidad en el paradigma de la sociedad global.

Asimismo, el visitante podrá deleitarse con el trabajo interdisciplinario de la artista, quien gracias al universo que hilvana entre saberes populares, documentos históricos, conocimiento científico y reflexiones estéticas logra expresar su particular mirada sobre cuanto la manigua atesora. En sus palabras, “más que un espacio natural es un concepto: es el conocimiento que me acompaña a donde quiera que vaya y me auxilia en la praxis cotidiana. Tan compleja es su comprensión que solo en la intersección entre imaginario, escritura, ciencia, arte y tradición encuentro su más exacta representación. Solo trazando un ‘mapa cognitivo’ alcanzo a repensarla”. De este modo, pues, Contino trata de resguardarse de la precarización de la identidad individual y colectiva que padecemos en nuestros días y de ofrecernos, también, una respuesta a esto último recuperando el verdadero conocimiento de la tierra y salvaguardando todo lo material y simbólico que esta última nos ofrece.

La obra de Ariamna Contino se sostiene en la técnica ritualista y extremadamente meticulosa del “openwork paper”. Su procedimiento, cuyo origen podemos hallarlo en la tradición del grabado, contrasta con los temas que ella trata: estos están relacionados a fenómenos controversiales y paradigmáticos localizables en la densa trama de la realidad sociopolítica del mundo contemporáneo. Le seduce indagar en conflictos y problemáticas que son tangenciales a los relatos hoy defendidos por los Estados contemporáneos al interior de sus auto-conceptualizaciones.

A partir del análisis de estadísticas y datos de todo tipo, desarrolla exigentes investigaciones que por lo general aborda desde la transdiciplinariedad: química, física cuántica, antropología, sociología, tecnología de materiales, biología, historia, geopolítica, historia del arte, lingüística, entre otros campos del saber enciclopédico. En su imaginario podemos identificar como temas medulares a la “narcoestética”, el tráfico ilegal de sustancias, mercancías y personas, las economías sumergidas de Latinoamérica, el comercio de información clasificada, entre otros. Recientemente, se ha aproximado a zonas intersticiales entre el mundo natural y la cultura contemporánea. Desde ahí se aventura a agudas aproximaciones a la identidad nacional.

Su obra se ha podido ver en la Bienal de Venecia de 2019. Allí, su trabajo formó parte de Entorno aleccionador, con el comisariado de Margarita Sánchez Prieto, el cual fue la propuesta del Pabellón Nacional de Cuba. El proyecto expositivo abordaba la relación que el ser humano establecía con el medio ambiente. En ese marco, Contino reflexionó sobre los recursos que el medio ambiente ha proporcionado a la humanidad en el desarrollo de ésta y propuso devolver lo extraído en una obra de arte.

Asimismo, ha participado en la Bienal de La Habana y su obra ha sido presentada en instituciones y museos tales como el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), Cuba; el Museo de Arte Concreto de Ingolstadt, Alemania; y el Museo de las Américas (EE.UU). A ello hay que añadir un amplio abanico de exposiciones personales y colectivas tales como: Adquisiciones 2019-2020 (MNBA, La Habana, Cuba); Deriva (Galería Habana, La Habana, Cuba); Nada personal (MNBA, La Habana, Cuba); Diagramas pintados. Bauhaus, art and infographics (Museum für Konkrete Kunst de Ingolstadt, Alemania); Requiem for a failed state end (Contemporary Art Center, Alemania); The Cuban Matrix (Torrance Art Museum, EE.UU.); Co-lectiva (Centro Cultural Montecarmelo, Chile). Su trabajo forma parte de importantes colecciones institucionales como el Pérez Art Museum (PAMM), Miami; la Fundación Gilbert Brownstone, Wisconsin; el Museo Nacional de Bellas Artes, La Habana; y la Colección Ella Cisneros, Miami.