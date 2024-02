Escándalo en los Grammy: detienen al rapero Killer Mike justo después de ganar una estatuilla

El rapero estadounidense Killer Mike fue detenido este domingo justo después de haber ganado tres Grammy en la 66 edición de esos prestigiosos galardones, cuya gala previa, en la que fue premiado, se celebró en el teatro Peacock de Los Ángeles. Un vídeo difundido en las redes sociales por un periodista de The Hollywood Reporter muestra cómo la Policía se lleva esposado al famoso rapero.

Las autoridades no han especificado el delito que Mike ha cometido pero no está relacionado con los Grammy. Por otro lado, los internautas no han tardado en comentar esta peculiar situación con comentarios como: «¡Qué bueno! Ojalá detengan a todos los que hacen mala música» o «Al menos lo dejaron recibir los premios».

¿Quién es Killer Mike?

Michael Santiago Render o mejor conocido como Killer Mike, rapero y compositor estadounidense, tiene 48 años y nació en Atlanta (Georgia). Ganó su primer Grammy en 2003 a la mejor actuación de rap por The Whole World, su colaboración con OutKast.

En esta edición de los Grammy, Killer Mike se hizo con un galardón a la mejor actuación de rap por SCIENTISTS & ENGINEERS, con André 3000, Future y Eryn Allen Kane, otro premio al mejor álbum de rap por MICHAEL y con un tercero a la mejor canción de rap también por SCIENTISTS & ENGINEERS.

Al agradecer sus premios en los Grammy 2024, Killer Mike subrayó precisamente que el rap no tiene edad: «Me importa un bledo si tienes 78 y rapeas sobre cuántas mujeres tienes en la residencia. Asegúrate de mantener el hip-hop vivo».

Gran presencia femenina en los Grammy

Esta gala de los Grammy no sólo ha tenido el llamativo arresto de Killer Mike, sino que ha sido una ceremonia histórica debido a la gran competencia femenina por los premios. Taylor Swift hizo historia al ganar su cuarto Grammy en la categoría de Album del Año por su disco Midnights.

Otra de las premiadas fue Miley Cyrus, que recibió el premio a grabación del año gracias a la mediática Flowers y horas antes también se había alzado con el primer gramófono de su carrera, en el apartado de mejor actuación pop en solitario también por este tema.

Billie Eilish consiguió llevar el fenómeno de Barbie a los Grammy de la mano de What Was I Made For? (parte de la banda sonora de la película) que se impuso en las categorías de canción del año y mejor canción escrita para medios visuales. No obstante, SZA, quien partía como la gran favorita de la noche, tan solo se llevó tres de los nueve galardones a los que aspiraba, entre ellos el de mejor canción de R&B por Snooze.

Además, la artista más premiada de la noche fue Phoebe Bridgers, que acumuló más gramófonos durante la gala: uno junto a SZA en mejor actuación en dúo pop por Ghost in the Machine, y tres más con su grupo, Boygenius. Concretamente, en los apartados de mejor canción de rock, mejor interpretación de rock y mejor álbum de música alternativa por The Record.

La presencia hispana también estuvo presente entre las ganadoras, siendo la colombiana Karol G la primera ganadora del premio en el apartado de género urbano con su album Mañana Será Bonito.

Las actuaciones de la gala

Esta ceremonia arrancó de una forma espectacular: Dua Lipa comenzó la ceremonia con un explosivo show en el que interpretó su tema inédito Training Season y Houdini, que conforman su nuevo álbum, mientras que U2 cantó en directo desde la tecnológica Sphere de Las Vegas la icónica canción Atomic City.

Asimismo, los cantantes fallecidos el pasado curso fueron homenajeados con actuaciones como las de Stevie Wonder honrando a Tony Bennett, o Fantasia Barrino rindiendo un tributo a Tina Turner que revivió la energía de la llamada «Reina del Rock & Roll».