Tina Turner, la reina del rock y una de las artistas más brillantes de su tiempo, ídolo de masas durante la década de los ochenta, fallecía este miércoles 24 de mayo, dejando huérfana a la música. Fue su familia la encargada de confirmar la noticia en un comunicado. «Tina Turner, la reina del rock and roll, ha fallecido en paz hoy, a la edad de 83 años, después de una larga enfermedad, en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich, en Suiza. Sin ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir».

Ahí quedaban pues algunos de sus grandes éxitos, como Private Dancer, The Best o What’s Love Got to Do with it, 12 Premios Grammy, más de 100 millones de discos vendidos, una portada de Rolling Stone y más de 250 millones de dólares (233 millones de euros). Porque sí, ese es el patrimonio neto que Tina Turner poseía de sus trabajos e inversiones y que podría recaer ahora en su marido, Erwin Bach, o en Ike Jr. (65) y Michael (64), los vástagos que Ike -el primer esposo de la cantante- tuvo de una relación anterior con Lorraine Taylor y que Tina adoptó, según el sitio especializado Celebrity Net Worth. En este sentido, cabe reseñar que la cantante tuvo dos hijos biológicos, Craig y Ronnie, quienes fallecieron en 2018 y 2022 respectivamente. El primero se suicidó y el segundo murió a causa de un cáncer de colon.

Sea como fuere, lo cierto es que poco antes de su muerte, y a sabiendas de que llevaba años arrastrando algunos problemas de salud, Tina quiso dejar resueltos sus asuntos patrimoniales para evitar así posibles peleas familiares por su fortuna. Destaca aquí, entre otras propiedades, por ejemplo, el castillo que compartía con su marido. Una vivienda valorada en más de 72 millones de euros, con más de un siglo de antigüedad, ubicado en Küsnacht, una zona rodeada de un vasto campo y con acceso directo al lago Zúrich. Asimismo, pese a su retiro oficial de los escenarios en 2009, si legado incluye el lanzamiento de sus memorias My Love Story, en 2018, así como el documental Tina, estrenado en 2010, o el exitosos musical basado en su vida que está dando la vuelta al mundo. Además, su última gira, llamada 50th Anniversary Tour, en la cual ofreció conciertos en Estados Unidos y Europa, también generó considerables beneficios económicos.

Tina Turner, una vida marcada por el maltrato

Anna Mae Bullock -su verdadero nombre-, nació en el seno de una familia trabajadora en Nutbush, en Tennesse. Lugar en que, sin saberlo, comenzaría su calvario antes de dar su salto al éxito en la industria musical. Pues según contó ella misma en sus memorias, tuvo una infancia «infeliz marcada por el abandono, un matrimonio violento» en que su padre que ejercía violencia doméstica (también contra la propia Tina), y «la muerte prematura de varios miembros y múltiples enfermedades».

Pero el de su padre no fue el único maltrato que Tina soportó a lo largo de su vida. Hubo otro: el de su primer marido, Ike Turner, durante dieciséis años. «Me arrojó en una ocasión café caliento a la cara, provocándome quemaduras de tercer grado. Usó mi nariz como un saco de boxeo tantas veces que podía sentir el sabor de la sangre corriendo por mi garganta cuando cantaba. Me rompió la mandíbula. Y no podía recordar lo que era no tener un ojo morado». La pareja se conoció cuando ella tenía solo 17 años y contrajo matrimonio apenas dos años después.