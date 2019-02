Susi Sánchez gana el premio a mejor actriz protagonista en la gala de los Goya.

Susi Sánchez ha sido la ganadora a mejor actriz protagonista en los Premios Goya 2019. Competía en esta categoría con Nawja Nimri, Penélope Cruz y Lola Dueñas.

“Ramón me ha hecho el regalo más grande de toda mi trayectoria” ha dicho al recoger el premio la actriz. “Me gustaría compartir este premio con todo el equipo d de la película, pero sobre todo, a todo el equipo técnico por la sensibilidad que le han puesto. Larga vida al cine, al arte y espero luego hacer un brindis por todas las mujeres”.

Susi Sánchez optaba al galardón a mejor actriz protagonista de los Premios Goya 2019 con ‘La enfermedad del domingo’, película de Ramón Salazar. la actriz había estado nominada a mejor actriz de reparto por ‘10.000 noches en ninguna parte’.

Durante su discurso, la actriz ha dado las gracias a la Academia y ha dicho que no estaría en esta gala de los Goya “si no fuera por que me ha traído directamente de la mano Ramón Salazar, quien con su generosidad y su talento escribió para mí un personaje a medida”.

La actriz ha destacado que la película “es una joya sinfónica, una película difícil, pero está llena de belleza, de amor y de esperanza”, y ha subrayado que Salazar “le ha hecho el regalo más grade de su trayectoria”.

También ha dado su agradecimiento a su compañera de reparto Bárbara Lennin y ha dicho que comparte el premio con todo el equipo. Ha terminado deseando “larga vida al cine y al arte”, y ha dicho que espera hacer un brindis más tarde “por la salud de todas las mujeres”.