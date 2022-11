Chillida Leku inaugura ‘Gravedad Zero’, exposición que reflexiona sobre la gravedad en la obra Eduardo Chillida

El 24 de noviembre Chillida Leku inaugura Gravedad Zero, una exposición que reúne una selección de obras con las que Eduardo Chillida exploró el fenómeno de la gravedad y la lucha contra ella. Si bien es cierto que esta idea de levitación se relaciona con sus emblemáticas Gravitaciones realizadas en los años 80, el escultor comenzó a trabajar en torno a este concepto mucho antes.

“Esta batalla contra la gravedad o, anti gravitatoria, empieza a intuirse a finales de los años 50 cuando comienza a suspender esculturas del techo y más tarde, en la serie Yunque de sueños o Peine del viento de finales de los de los años 60, cuya parte alta consiste en una estructura ramificada al viento”, afirma Estela Solana, responsable de exposiciones de Chillida Leku.

Chillida se toma la libertad de acuñar términos físicos para describir conceptos espirituales, místicos o poéticos. Habla de la velocidad de la materia y del espíritu, de la densidad del tiempo, del peso para combatir la gravedad, del límite que define y separa, de la luz como elemento creador o de arquitecturas que conectan con el cosmos. Así, a finales de los años sesenta Chillida comienza una investigación tan personal como original en cuestión de peso y gravedad. Dicho de otro modo, comienza su batalla contra Newton desafiando —en el plano de lo artístico— a la gravedad.

No obstante, hasta mediados de los años 70 Chillida no fue consciente de la necesidad personal y artística que suponía para él esta lucha contra la gravedad. “Como consecuencia de ello escoge por primera vez el hormigón para realizar Lugar de encuentros III, una gran escultura pública suspendida para el Museo de Escultura al Aire Libre de La Castellana”, recuerda Solana.

El estudio de esta pieza será, precisamente, el arranque de una exposición que se desplegará en la Sala 5 del Caserío Zabalaga y reunirá también una selección de Gravitaciones. Realizadas a partir de 1985, suponen una aproximación más delicada en comparación con las esculturas monumentales de hormigón, se trata de una especie de collages sin cola. Trabajando en su estudio Chillida se dio cuenta de que podía superponer varios papeles que cosía por un extremo con cordel de manera que quedaran ‘gravitando’ en el espacio.

En total, una treintena de obras que ponen de manifiesto el entusiasmo de Chillida por la ciencia, el espacio y la filosofía como base fundamental de su pensamiento. El escultor se interesa por la estructura interna de la materia y el espacio y por sus posibilidades metamórficas. De hecho, esta es la razón que le lleva a escoger el material desde un punto de vista expresivo, pero también la razón de su interés por los textos científicos de actualidad que explican el comportamiento de la naturaleza.

Con el objetivo de vincular la física con la obra de Chillida, el museo edita un coleccionable con textos de Eduardo Chillida sobre la gravedad y de Barry Barish, Premio Nobel de Física y Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2017 por su contribución a la detección de las ondas gravitacionales con el observatorio LIGO, en el que explica qué son y cómo se detectan las ondas gravitacionales.

“Este hecho de estar preocupado por la gravedad es lo que me hace preocuparme de la materia. No es que yo me preocupe de la materia porque me guste el hierro, el hormigón o la piedra, no. Es que todas las obras tienen que estar encarnadas en algo, porque sino, no son nada, y eso presupone un mayor o menor condicionamiento con relación a esa fuerza, que es la gravedad. Yo me tomo cada vez más en serio este aspecto y mis últimas obras se llaman precisamente Gravitaciones”, escribió Eduardo Chillida en Escritos (La Fábrica, 2005).

Como es habitual, la exposición viene acompañada de un programa de actividades paralelas a la exposición. Para la ocasión se han organizado varias visitas guiadas a la muestra, una mesa redonda sobre ciencia y arte en colaboración con Donostia Physics Center y una serie de talleres para familias como el impartido por Virginia García Pena, directora del Área de Astronomía de Aranzadi.

Además, Chillida Leku celebra el solsticio de invierno con un concierto en el que Rafa Rueda presentará su último proyecto: Rueda. En este trabajo minimalista en el que se unen guitarra, voz, electrónica y literatura viene acompañado de las letras de Inge Muller, Joseba Sarrionandia, Iñigo Astiz, Audre Lorde, Mari Luz Esteban, Josu Goikoetxea y Elena Olabe y se funden con los acordes y disonancias del compositor. Rafa Rueda presentará este repertorio en Chillida Leku y recuperará algunos de sus temas más destacados en el escenario de Zabalaga.