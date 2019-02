ARCOmadrid arranca este miércoles con una obra de Joan Miró valorada en más de 4 millones

La obra 'Personnage et oiseau, 27 juillet' (1963), de Joan Miró, con un precio de más de cuatro millones de euros, es una de las piezas más caras de la 38 edición de ARCOmadrid, que abre sus puertas este miércoles 27 de febrero en Ifema.

Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, además de este óleo, de la francesa Galerie Lelong, también destaca ‘Au milieu’ (1942), de Wassily Kandinsky, que vende la galería Leandro Navarro por 1,8 millones de euros, seguido por ‘Figura y pájaro’, de Joan Miró, que la Galería Mayoral llevará por un precio de 1,2 millones de euros.

En el lado opuesto, una de las obras más baratas es la pieza fotográfica ‘Everything about the contemporary is panda’ (2017), que Rodríguez Gallery vende por 700 euros, así como ‘Blind drawings II’ (2018), de Mónica de Miranda, que ofrece la Galería Sabrina Amrani por un precio de mil euros.

Tanto la cifra de cuatro millones de euros del Miró como los 700 euros de la obra más barata superan las cifras de la pasada edición: ‘Nature morte’, de Picasso, se ofreció por 2,5 millones de euros, mientras que ‘La noche es nuestra’, de Pauline Fondevila, y una escultura en ganchillo de Alex Francés, ambas de la galería Rosa Santos, fueron las piezas más baratas con un precio de 800 euros.