Los mejores memes de la alfombra roja de los Oscars 2019

La alfombra roja de los Oscar ha sido todo un despliegue de glamour. Los actores y actrices se han puesto sus mejores galas para acudir a la fiesta del cine de Hollywood. Así como hemos visto vestidos impresionantes, también han sido protagonistas los peores looks de los Oscars 2019.

Y, como cada año, las redes sociales se han hecho eco de los mejores memes de la alfombra roja de los Premios Oscar.

Llegando al funeral de mi ex #Oscars pic.twitter.com/eRE4vpgK9C

Cuando me dicen “tenemos que hablar”. #Oscars pic.twitter.com/YUkJiqyhzd

Me informan que Brian May podría recibir un Oscar por su participación en The Favourite. pic.twitter.com/idepkSV43t

— FabAidLive 🏳️‍🌈 (@ojosrojos_) 25 de febrero de 2019