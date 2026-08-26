El legado de Stranger Things continúa en Netflix: ya tenemos un primer vistazo a la segunda temporada de ‘Relatos del 85’

El inicio del 2026 marcó el final de una serie generacional para la líder del streaming: Netflix se despidió oficialmente de Stranger Things con la quinta temporada. Sin embargo, la «gran N roja» no tardó demasiado en crear un producto derivado del universo sobrenatural creado por los hermanos Duffer. Once y compañía necesitaban un cambio de formato y narrar desde un punto de precuela, más aventuras relacionadas con la supervivencia de Hawkins y el Mundo de Abajo (Upside Down). Por eso, este mismo año, la plataforma lanzó la primera temporada de Relatos del 85 que, con una buena acogida, se prepara ya para una segunda temporada con el lanzamiento de un primer tráiler que promete más misterios, acción y una otra gran dosis de aventuras.

La segunda temporada de Relatos del 85 seguirá los acontecimientos vividos en su arco antecesor, con la salvedad de que esta tendrá un formato algo más corto. En vez de 10 episodios, la continuación contará su historia en ocho capítulos en los que los intrépidos protagonistas originales volverán a hacer de las suyas. El punto de partida sigue la incógnita que rodea la presencia de la flor azul con fauces de Demogorgon que surgió del Mundo del Revés y que ahora se propaga en el frío invierno del pequeño pueblo norteamericano.

Tráiler de la segunda temporada de ‘Relatos del 85’

Como bien señaló en una entrevista Eric Robles, showrunner de la serie, la segunda temporada de Relatos del 85 estará cargada de localizaciones icónicas que nos contarán un poco más de la historia de Hawkins, como por ejemplo las minas de plata. Una orografía que nos remitirá directamente a una de las principales referencias temáticas que siempre ha tenido la propiedad intelectual: el universo de Dungeons & Dragons.

En los días previos al Día de San Valentín, El Club de Detectives, formado por Once, Mike, Dustin, Lucas, Will y Max, tendrá que investigar toda una serie de extrañas apariciones fantasmagóricas que, sumadas a un nuevo enjambre de criaturas mutantes, desatarán el caos dentro de una comunidad local que lleva un buen tiempo sin ser un pueblo especialmente tranquilo.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de ‘Relatos del 85’?

La segunda temporada de Relatos del 85 estará disponible a partir del 17 de septiembre. Netflix lanzará de golpe los ocho capítulos, generando así un efecto maratón perfecto para paliar la reciente vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina.

¿Habrá otra temporada? El estudio todavía no lo ha confirmado, pero la idea original de Robles es que la historia se estructure en un total de tres temporadas. El margen de la línea temporal que puede acotar este spin-off/precuela es reducido y los ratings de audiencias dentro del terminal no están ni siquiera cerca de lo que la saga original lograba generar. Así que lo más probable es que esta sea la despedida definitiva del formato animado.

En el horizonte, los Duffer siguen desarrollando otro spin-off que compartirá universo con Stranger Things, pero que tendrá nuevos personajes y una nueva localización.