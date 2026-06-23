Ya hay fecha de estreno para la nueva película de los creadores de ‘Stranger Things’: los hermanos Duffer abandonan Netflix

Parece mentira, pero ya ha pasado medio año desde el desenlace de Stranger Things. Aunque hace poco el estudio estrenó la precuela animada, Relatos del 85, los hermanos Duffer todavía no han dado de nuevo ese salto cinematográfico tras años vinculados a la ficción sobrenatural de Once y compañía. Eso sí, el tándem creativo ya vislumbra la fecha de un filme que se proyectará fuera del paraguas de la «gran n roja», a pesar de que tanto Matt como Ross seguirán vinculados como productores ejecutivos de varios proyectos que terminarán estrenándose dentro del catálogo de la líder del streaming.

Antes de ser mundialmente conocidos por la serie insignia de Netflix, los hermanos cineastas debutaron en el celuloide con Hidden: Terror en Kingsville (2015), una cinta protagonizada por Alexander Skarsgård y Andrea Riseborough, donde el dúo ya manifestaba su pasión latente hacia el género del horror. Ahora, después de una década dedicada al universo del Mundo del Revés, los Duffer volverán a plasmar una historia en la gran pantalla. El secretismo en torno al argumento de la próxima película es absoluto. Lo que sí sabemos es su todavía lejana fecha de estreno: el 3 de noviembre de 2028.

Una gran superproducción

Matt y Ross no irán de la mano de Netflix en esta aventura fílmica. Pero eso no quiere decir que esta apuesta vaya a ser un proyecto menor. Los Duffer dirigirán su historia para Paramount Pictures, sello que ha calificado la producción como una «película evento de alto perfil». Es decir, lo más probable es que la cinta sin todavía título oficial sea un blockbuster con, como mínimo, un presupuesto de entre 100 y 150 millones de dólares.

Ambos directores producirán el largometraje bajo su productora, Upside Down Pictures. La estrategia de la distribuidora y de los Duffer no es otra que la de mantener un estricto secreto comercial que reviva la experiencia cinematográfica tradicional. Por eso, ni siquiera existen todavía actores vinculados a ese regreso al patio de butacas.

También sabemos que dicha fraternidad creativa se hará cargo del guion original. Los principales rumores apuntan a que la trama volverá a girar en torno al terreno emocional de la nostalgia y al terror de los años 80 y 90. ¿Veremos el regreso de algún miembro del elenco de Stranger Things?

El futuro de los Duffer en Netflix

La apuesta por otro estudio que no sea Netflix únicamente responde a la necesidad de los Duffer de tener una larga estancia en la cartelera. Algo que la compañía liderada por Ted Sarandos y Greg Peters no le concede siquiera a los más grandes cineastas.

Como productores ejecutivos, Matt y Ross todavía tienen pendiente el desarrollo de varias colaboraciones con la plataforma de streaming. Desde otro live action del manga, Death Note a una versión televisiva de El Talismán de Stephen King.

No obstante, todos estos proyectos podrían paralizarse tras la cancelación de la reciente The Boroughs, la cual, a pesar de su popularidad, no ha sido renovada para una segunda temporada.