Juan y Medio aclara el bulo sobre cómo conoció a Bertín Osborne en un «club de alterne»

Este miércoles 6 de mayo, uno de los presentadores más icónicos de Canal Sur, Juan y Medio, ha sido entrevistado en El Hormiguero para hablar de su salto la cadena principal de Atresmedia como investigador en la nueva temporada de Mask Singer. Acostumbrado a la cercanía y la espontaneidad de La tarde, aquí y ahora, Juan se enfrenta ahora a un programa completamente diferente al de las tardes de Canal Sur. ¿Cómo lleva el rey de la tarde andaluza el no poder revelar ni un solo dato de lo que ocurre tras las máscaras?

La labor social de Juan y Medio

Aunque Juan y Medio es sinónimo de risas, el eje central de su visita fue la labor social que realiza desde hace décadas en su programa diario de la televisión autonómica andaluza. Durante la entrevista, Juan reflexionó sobre el éxito de La tarde, aquí y ahora y cómo, en pleno 2026, la soledad sigue siendo la gran pandemia silenciosa que afecta a nuestros mayores.

«No buscamos el aplauso fácil, buscamos que una persona de 80 años no cene sola mirando a la pared. Eso es lo único que me quita el sueño», ha confesado el presentador ante un Pablo Motos visiblemente emocionado.

Juan y Medio ha destacado que su programa en Canal Sur no es solo un espacio de entretenimiento, sino un «servicio público vital». Además, ha aprovechado la audiencia nacional de El Hormiguero para pedir a las instituciones más recursos para combatir el aislamiento social, señalando que la tecnología, a menudo, ensancha la brecha en lugar de cerrarla para las generaciones más veteranas.

La salud de Juan y medio

Juan y Medio ha hablado de su salud y ha admitido que se ha roto «30 huesos» por su afición al deporte: «He sido muy inquieto, mi madre dice que soy sietemesino. Ha sido así, el que estés con las motos, con el fútbol, que seas un zascandil […] Debo ser de baja calidad (…). Me rompí el sacro, puf. Para recolocarlo, tienen que meterte la mano y el brazo por detrás. Tuve la suerte de que me dijeron que era benigno. En mi caso, no fue necesario. Soldó por su cuenta y llevé un cojín ortopédico».

Juan y Medio ha contado a Pablo Motos una anécdota de la vez que fue al hospital por una arritmia y todo el mundo le miraba por la peculiar camiseta que llevaba: «Fui a un sitio y me dieron cosas de propaganda. Me cambié de casa y alguien debió poner esa camiseta en primer plano. Un día me la puse por ponerme cómodo y me dio la arritmia; llamé a mis hermanos y nos fuimos a urgencias. Me pidieron los datos, me tumbé en la camilla y toda la gente me miraba o murmuraba. Hasta que alguien me dijo: ¿Has visto lo que pone en la camiseta?. Ponía: La que no folle, que no entretenga».

La polémica sobre Bertín Osborne

En 2016, en un programa de TVE, Juan y Medio le dijo a Bertín Osborne que ambos se conocieron en un «club de anterne». En seguida, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre esto, pero este miércoles 6 de mayo. Juan y Medio ha aclarado el asunto.

«Dije que Bertín y yo nos conocimos en un club de alterne de carretera y, sin que pudiera explicar más, el programa se fue a publicidad», ha dicho Juan y Medio para después aclarar que, cuando se encontró por primera vez con Osborne, fue durante la época en la que trabajaba en una agencia de representación vinculada, entre otros, al grupo Hombres G, que también llevaba la carrera de Bertín Osborne.

«Un día, Bertín, camino de un concierto en Zaragoza, pinchó la rueda de su coche en un pueblo de Guadalajara, justo a la altura de un club de alterne.»A mí me mandaron a ayudarle con la rueda. Por eso nos conocimos allí».