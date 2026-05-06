Arturo Valls revela el gran error que cometió en ‘Mask Singer’ y que la audiencia nunca llegó a ver

La quinta temporada de Mask Singer sigue siendo líder de audiencia la noche de los miércoles en Antena 3. El programa musical en el que famosos cantan debajo de máscaras es todo un éxito a nivel nacional y mundial. Eso sí, se trata de un espectáculo muy difícil de realizar y siempre puede haber problemas en el rodaje. El propio presentador de formato, Arturo Valls, confesó hace años de un error que cometió ante las cámaras, pero que, afortunadamente, pasó desapercibido para el gran público.

El error de Arturo Valls

En una entrevista para El Hormiguero en 2023, Pablo Motos le preguntó a Valls: «¿Tienes información privilegiada de quién hay detrás de las máscaras?». El presentador de Mask Singer confesó entonces que, durante la grabación ni él sabe quiénes son los concursantes antes de mostrar su identidad.

Pero claro, esta situación provocaba algún que otro error por parte del presentador: «Así me ha pasado que, a veces, se han quitado la máscara y me he equivocado de nombre». En concreto, le ocurrió con La Toya Jackson: «Se quitó la máscara, vi esa cara tan Jackson, y dije Janet Jackson».

Aquel momento no se vio en televisión porque se volvió a grabar para ocultar el error de Valls y el propio presentador dijo que, a partir de entonces, «me dicen quién es un segundo antes».

La nueva temporada de ‘Mask Singer’

La quinta edición de Mask Singer: adivina quién canta arrancó en Antena 3 el pasado 8 de abril de 2026, reafirmando su capacidad para sorprender al público con fichajes de talla mundial. Bajo la batuta de Arturo Valls, el programa ha introducido cambios significativos en su mecánica y, sobre todo, en su equipo de «investigadores».

Esta temporada ha destacado por una renovación casi total en la mesa de investigadores. Mientras Ana Milán repite tras su exitoso debut el año pasado, se han incorporado tres rostros muy queridos: el carismático Juan y Medio, el polifacético Boris Izaguirre y la cantante Ruth Lorenzo. Juntos han aportado un nuevo dinamismo, aunque las apuestas siguen siendo tan disparatadas como de costumbre.

El programa ha mantenido el control de la noche de los miércoles. La primera gala obtuvo un 14,2% de cuota y 983.000 espectadores. En su segunda entrega, el programa mantuvo su dominio con un 14,5%, superando con creces a sus competidores directos.