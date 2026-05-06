James Cameron quieren actualizar este clásico del terror al 3D: «Será una experiencia divertida»

En el séptimo arte existen una gran lista de autores que, con su talento detrás de las cámaras, han terminado marcando las tendencias narrativas y audiovisuales de toda la industria. Sin embargo, no hay tantos cuyos méritos combinen dicho buen hacer autoral con una implicación tecnológica que agite Hollywood. La mirada innovadora de James Cameron guía el futuro de los efectos especiales y la captura de movimientos con la saga Avatar, pero ahora según ha contado en una reciente entrevista, su interés no es otro que el de modernizar uno de los clásicos del cine de terror y la ciencia ficción: el director canadiense quiere trasladar Aliens: El regreso (1986) al terreno del 3D.

A pesar del éxito comercial y crítico de Alien, el octavo pasajero (1979), la 20th Century Fox tardó bastante tiempo en solventar las disputas legales por los beneficios de la primera entrega con la productora Brandywine Productions. El conflicto estuvo agravado por la propia inestabilidad de la Fox, aunque el guion presentado por James Cameron terminó impresionando a todos, convirtiendo a Aliens en una realidad que todavía a día de hoy, suele liderar las listas de mejores secuelas de la historia del celuloide. Ganadora de dos premios de la Academia (mejores efectos visuales y efectos de sonido), cuatro décadas más tarde, el tres veces ganador del Oscar quiere volver a mostrar su faceta de pionero en los avances tecnológicos, y revitalizar el seguimiento de culto para las nuevas audiencias, generando toda una experiencia cinematográfica generacional.

¿Cómo lo hará? Pues mediante el 3D que él mismo puso de moda con la primera entrega de Pandora y, que a estas alturas, es el único que sigue utilizándolo en las superproducciones de la meca del cine.

James Cameron quiere llevar ‘Aliens’ al campo del 3D

James Cameron no está ni mucho menos liberado de la azulada franquicia alienígena de Disney. La casa del ratón ha dado luz verde a la cuarta y a la quinta entrega de Avatar, pero el director ya ha dado muestras de querer descansar un poco del desgaste que supone estar al frente durante prácticamente 20 años de una titánica propiedad intelectual de semejante magnitud.

«Ahora sé que las herramientas son mucho mejores de lo que eran para crear mapas de profundidad. Probablemente terminaremos convirtiendo Aliens, lo que será una experiencia divertida».

Actualmente, Aliens: El regreso está disponible en la plataforma de Disney Plus.

El director estrena el documental de la gira de Billie Eilish

Antes de que podamos ver como James Cameron rejuvenece Aliens, este fin de semana estrena la gira de conciertos de la dos veces ganadora del premio a la mejor canción, Billie Eilish. En 2027, antes de Avatar 4 y 5, el realizador adaptará la novela de Charles Pellegrino, Last From Hiroshima. La historia real del hombre que sobrevivió a las dos explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki.