Detenida por tercera vez la mujer que acosa y amenaza de muerte a Niña Pastori: la Policía la localiza en Lérida

Niña Pastori respira algo más tranquila después de los últimos meses de preocupación por el acoso que venía sufriendo. La Policía Nacional ha detenido por tercera vez a la mujer de 45 años acusada de acosar y amenazar de muerte a la cantante gaditana y a su entorno familiar. La arrestada, que tenía en vigor una orden de alejamiento y una prohibición judicial de comunicarse con la artista, habría continuado enviándole mensajes intimidatorios a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, llegando incluso a asegurar que contaba con la colaboración de otras dos personas para acabar con su vida. La última detención se ha producido en Lérida, hasta donde se desplazaron agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de El Puerto de Santa María (Cádiz).

Según informó la Policía Nacional este jueves 12 de noviembre, la investigada llevaba meses enviando amenazas de extrema gravedad a Niña Pastori y a personas de su entorno familiar. Pese a las medidas judiciales adoptadas, los agentes comprobaron que había vuelto a contactar con la cantante por diferentes canales digitales e incluso había llegado a amenazarla directamente de muerte. Una situación que llevó a los investigadores a intensificar las labores de vigilancia ante el temor de que pudiera volver a acercarse a ella durante alguna de sus actuaciones.

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No es la primera vez que las autoridades tienen que intervenir por la conducta de esta mujer. Su primera detención se produjo el pasado mes de septiembre, cuando agentes de la Comisaría de El Puerto de Santa María y de la Unidad Central de Ciberdelincuencia la arrestaron como presunta responsable de delitos de amenazas y contra el honor y la integridad moral. Tras pasar a disposición judicial, se decretó una orden de alejamiento y la prohibición expresa de mantener cualquier tipo de comunicación con la artista. Sin embargo, estas medidas no evitaron que protagonizara un nuevo episodio durante uno de los conciertos de la gaditana.

El incidente con gas pimienta durante un concierto en Alicante

Uno de los episodios más graves tuvo lugar el pasado 12 de octubre, durante un concierto de Niña Pastori en Alicante. La mujer habría quebrantado la orden de alejamiento al conseguir acceder al recinto y, una vez dentro, presuntamente roció con un aerosol de gas pimienta a parte del público. El incidente provocó momentos de gran alarma entre los asistentes, una estampida y la suspensión temporal del espectáculo.

Por estos hechos, fue detenida por segunda vez, como presunta autora de delitos de quebrantamiento de medida judicial y desórdenes públicos. Anteriormente, la Policía ya la había localizado en otro concierto de Niña Pastori en Córdoba, donde se le impidió acceder al recinto. Además, tenía entradas para una actuación prevista en Valladolid, lo que había incrementado la preocupación de los investigadores ante la posibilidad de nuevos acercamientos.

Fotomontajes con pistolas y mensajes contra la cantante en redes sociales

El acoso también se había trasladado a las redes sociales. A través de sus perfiles de TikTok e Instagram, la investigada difundía publicaciones dirigidas contra la cantante, algunas de ellas con fotomontajes amenazantes en los que aparecían pistolas. También compartía contenidos para desprestigiar a Niña Pastori, con bulos sobre supuestas cancelaciones de conciertos que simulaban ser portadas de revistas. En otros mensajes aseguraba que ya contaba con ayuda para atacar a la artista. Según fuentes consultadas por EFE el pasado mes de octubre, la mujer, madre de siete hijos que residen en centros de acogida, presentaría un comportamiento obsesivo con la cantante y con un sobrino de esta. La investigada aseguraba haber mantenido una relación sentimental con él, una afirmación que el propio familiar niega.

Tras esta tercera detención, la mujer ha sido puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha acordado su puesta en libertad con la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Mientras tanto, Niña Pastori continúa con sus compromisos profesionales y se encuentra estos días en Las Vegas, donde participa en la semana de los Latin Grammy 2026.