Piden la cancelación de Niña Pastori tras posar con Rocío Flores y Antonio David en su último concierto

El pasado sábado, 27 de junio, Niña Pastori se subió al escenario del Starlite Occident, uno de los festivales más destacados del verano en Marbella, para ofrecer uno de los conciertos más esperados de la temporada. La artista gaditana logró colgar el cartel de sold out y conquistar al público con un recorrido por algunos de los grandes éxitos de su carrera. Sin embargo, horas después del espectáculo, su nombre se situó en el centro de todas las miradas por un motivo completamente ajeno a la música.

Tal y como se ha publicado, después del concierto, Niña Pastori posó en el photocall del evento junto a Rocío Flores y su padre, Antonio David Flores, quienes, aprovechando la actuación de la cantante en Málaga, su ciudad de residencia, no quisieron perdérsela. La imagen fue compartida en las redes sociales por la joven y no tardó en viralizarse, generando un intenso debate entre los usuarios. Hasta el punto de que muchos de ellos consideran que la artista debería ser cancelada por acceder a fotografiarse con los mencionados, los cuales se encuentran desde hace años en el centro de una de las polémicas más mediáticas de la crónica social de nuestro país, centrada en el conflicto familiar que protagonizan Rocío Carrasco y Antonio David Flores desde que decidieron poner fin a su matrimonio.

En 2021, dicho conflicto alcanzó una enorme repercusión mediática tras la emisión del documental Rocío, contar la verdad para seguir viva y, desde entonces, tanto Antonio David como su hija Rocío han sido objeto de un constante debate mediático, motivo por el que muchos han cuestionado el gesto de Niña Pastori.

«Decepción absoluta», «No me extraña que la cancelen si se ha hecho fotos con dos maltratadores», «Canceladísima», «¿Qué pintan estos dos personajes con Niña Pastori?», «Niña Pastori, ten cuidado porque él es capaz de manchar tu imagen. Ya nadie posa con él porque es un psicópata», «No te pongas a su altura, por Dios», «¿Pero qué hace con esos dos?», «Súper cancelada y bloqueada para mí», escribían algunos de los internautas.

En medio del revuelo, lo cierto es que también hay otros que defienden que se trató simplemente de una fotografía con dos asistentes del concierto. «¿Qué culpa tendrá Niña Pastori de que dos fans se quieran hacer una foto con ella y la suban a sus redes sociales?», «Ni que tuviese ella la responsabilidad de que se le acerque la gente a hacer fotos», «Ella es una artista y no tiene por qué meterse en la vida personal de nadie», «Quiero creer que, como toda artista, se hace fotos con quien se lo pide y esa fotografía no tiene que ver con que les apoye en nada», expresaban otros.

Por ahora, Niña Pastori no se ha pronunciado al respecto y, teniendo en cuenta su habitual discreción, no se espera tampoco que lo haga. Por su parte, Rocío Flores y Antonio David tampoco han comentado nada públicamente. De hecho, las únicas declaraciones que han trascendido de padre e hija fueron las que realizaron justo antes de entrar al concierto, donde se mostraron muy contentos de poder asistir. «Es la primera vez que la voy a ver en directo y es mi ídolo desde que era pequeña. Así que encantada de poder venir a verla», decía la joven. «A disfrutar un ratito de la Niña Pastori y a disfrutar de los amigos», añadía Antonio David ante los micrófonos del festival.