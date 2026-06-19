Niña Pastori nos abre las puertas de su refugio en Cádiz: diseño industrial, con amplios jardines y una piscina XXL

Niña Pastori volvió a conquistar al público anoche en El Hormiguero, donde repasó algunos de los momentos más importantes de su carrera y demostró, una vez más, la cercanía y naturalidad que la han convertido en una de las artistas más queridas del panorama musical español. Pero más allá de los escenarios, la cantante gaditana disfruta de una vida familiar tranquila en un hogar que refleja perfectamente su personalidad. La artista reside junto a su marido, Julio Jiménez Chaboli, y sus dos hijas, Pastora y María, en una impresionante vivienda situada en El Puerto de Santa María (Cádiz). Se trata de un chalet moderno de varias plantas que destaca por su estilo industrial, sus amplios espacios y una espectacular zona exterior diseñada para el descanso y la privacidad.

Desde el exterior, la casa llama la atención por sus líneas contemporáneas y por el predominio de los tonos blancos, tanto en la fachada como en gran parte de la decoración. Esta elección aporta una gran sensación de amplitud y luminosidad, una característica que se mantiene en cada rincón de la vivienda.

En el interior, el estilo industrial es el gran protagonista. Los techos altos, las paredes con acabados de ladrillo visto y cemento, y las estructuras de metal negro crean una estética moderna y sofisticada. La escalera principal, fabricada en metal negro mate, se convierte en uno de los elementos más llamativos de la vivienda, aportando personalidad y carácter al conjunto.

Sin embargo, el hogar de Niña Pastori no renuncia a la calidez. La madera aparece en numerosas estancias para equilibrar la fuerza de los materiales industriales. Esta combinación entre metal y madera consigue crear ambientes acogedores y elegantes, donde la comodidad tiene tanto protagonismo como el diseño.

Uno de los espacios más destacados es el salón, una estancia diáfana que recibe abundante luz natural gracias a una enorme cristalera con acceso directo al jardín. Allí destaca un gran sofá de terciopelo amarillo mostaza, convertido en una de las piezas estrella de la decoración. También llaman la atención otros elementos en tonos camel y azul turquesa que aportan color y sofisticación al ambiente.

Como no podía ser de otra manera en la casa de una artista, la música ocupa un lugar privilegiado. Un elegante piano preside una de las zonas del salón, convirtiéndose tanto en una pieza decorativa como en una herramienta fundamental para la inspiración y la creación musical. La cocina, integrada visualmente con el salón, mantiene la misma línea estética. Una barra de madera de estilo mediterráneo y varios taburetes altos crean un rincón perfecto para compartir momentos en familia mientras se disfruta de las vistas al jardín.

Pero si hay una auténtica joya en esta propiedad, esa es su espectacular espacio exterior. La vivienda se encuentra rodeada por amplias zonas verdes cuidadosamente mantenidas, donde la privacidad está garantizada gracias a la vegetación y al cerramiento de la parcela. En el centro destaca una gran piscina rodeada de césped, un auténtico oasis para disfrutar del clima gaditano durante gran parte del año. Plantas, flores, piedra natural y materiales nobles completan un entorno que transmite serenidad y armonía. Un refugio perfecto para desconectar del ritmo frenético de los conciertos y la vida pública.