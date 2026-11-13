El histórico barco que llevó a Marilyn Monroe y Salvador Dalí se hunde para convertirse en un arrecife artificial

El S.S. United States, uno de los transatlánticos más emblemáticos de la historia de Estados Unidos, ha protagonizado una de las operaciones marítimas más singulares de los últimos años. El buque, que durante décadas surcó el Atlántico transportando a personalidades como Marilyn Monroe, John F. Kennedy, Salvador Dalí y Walt Disney, ha terminado en el fondo del golfo de México. Su hundimiento, frente a las costas de Florida, responde a un proyecto impulsado por las autoridades del condado de Okaloosa para convertirlo en el mayor arrecife artificial del mundo. Una nueva vida para una embarcación que fue símbolo del lujo, la ingeniería y la velocidad durante buena parte del siglo XX.

El transatlántico que conquistó el Atlántico y transportó a grandes estrellas

Construido como una auténtica joya de la ingeniería naval estadounidense, el S.S. United States realizó su primer viaje en julio de 1952, cuando partió desde Nueva York rumbo a Southampton. Con más de 300 metros de eslora y unas dimensiones similares a las del Titanic, el barco se convirtió rápidamente en uno de los grandes referentes del transporte marítimo de pasajeros.

Su fama no se debió únicamente a su imponente tamaño o a sus instalaciones de lujo. Durante su viaje inaugural consiguió establecer un récord de velocidad en la travesía transatlántica, al completar el recorrido en tres días, diez horas y cuarenta minutos. Una marca que superaba en aproximadamente diez horas el tiempo conseguido hasta entonces por el mítico RMS Queen Mary.

A lo largo de sus años de actividad, el buque realizó más de 800 travesías y recibió a pasajeros de enorme relevancia internacional. Entre ellos se encontraban el expresidente estadounidense John F. Kennedy, la actriz Marilyn Monroe, el artista Salvador Dalí y el cineasta Walt Disney. También viajó a bordo Bill Clinton durante su juventud, cuando se desplazó a Reino Unido para estudiar en la Universidad de Oxford.

Además de su faceta como transatlántico de lujo, el S.S. United States contaba con unas características técnicas que permitían utilizarlo como transporte militar en caso de conflicto. Su construcción contemplaba la posibilidad de trasladar tropas, una capacidad que formaba parte de su diseño estratégico.

Del lujo a décadas de abandono en un puerto de Filadelfia

El auge de la aviación comercial y el incremento de los costes de mantenimiento terminaron pasando factura al transporte marítimo de pasajeros. Los viajes en avión comenzaron a imponerse como la alternativa más rápida para cruzar el Atlántico y mantener en funcionamiento una embarcación de semejantes dimensiones dejó de resultar rentable.

En 1969, apenas 17 años después de su viaje inaugural, el S.S. United States fue retirado definitivamente del servicio. Comenzaba entonces una larga etapa de incertidumbre para uno de los barcos más importantes de la historia naval estadounidense.

Durante décadas permaneció atracado en el muelle 82 de Filadelfia. A lo largo de ese tiempo surgieron diferentes propuestas para recuperar la embarcación y darle un nuevo uso. Entre los proyectos que se barajaron figuraban su transformación en un hotel flotante, un complejo residencial o una atracción turística. Sin embargo, ninguno consiguió salir adelante debido a las elevadas inversiones necesarias para conservar y rehabilitar el transatlántico.

La situación cambió en 2024, cuando el condado de Okaloosa, en Florida, adquirió el barco por aproximadamente un millón de dólares. La intención era trasladarlo hasta el golfo de México y convertirlo en un arrecife artificial de dimensiones extraordinarias.

Cómo se ha preparado el hundimiento del S.S. United States

La operación no consistía simplemente en dejar que el barco se hundiera. Para garantizar que pudiera convertirse en un nuevo hábitat marino, fue necesario realizar una importante intervención previa y retirar todos aquellos elementos que pudieran resultar perjudiciales para el ecosistema.

Los trabajos incluyeron la eliminación de restos de combustible, materiales peligrosos y otros componentes potencialmente contaminantes. También se desmontaron algunas piezas históricas que se conservarán para formar parte de un futuro museo dedicado a la trayectoria del transatlántico.

Para provocar su hundimiento se descartó el uso de explosivos, prohibido por la legislación federal estadounidense para este tipo de operaciones. En su lugar, los equipos especializados prepararon el casco mediante la apertura de grandes huecos en las cubiertas, la retirada de más de 400 ventanillas y la manipulación de las válvulas que permitían introducir agua en el interior.

El barco comenzó a inundarse progresivamente hasta completar su descenso al fondo marino el miércoles 11 de noviembre. La embarcación ha quedado situada a unos 55 metros de profundidad, con su punto más alto aproximadamente a 18 metros de la superficie.

El mayor arrecife artificial del mundo y un nuevo atractivo turístico

El proyecto, cuyo coste total se estima en unos 13,5 millones de dólares, 12,2 millones de euros, según el cambio, tiene un doble objetivo: favorecer la creación de nuevos hábitats para la fauna marina y convertir la zona en un importante destino para el turismo relacionado con el mar.

El S.S. United States pasará a formar parte de una extensa red de arrecifes artificiales que ya cuenta con más de 500 estructuras en la región de Destin-Fort Walton Beach. Su enorme tamaño permitirá que diferentes especies marinas encuentren refugio y espacios donde establecerse, mientras que su estructura ofrecerá nuevas oportunidades para la práctica del buceo y la pesca.