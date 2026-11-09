Dan Snyder, ex propietario de los Washington Commanders, lleva a Ibiza su megayate de 166 millones: 93 metros, cine IMAX y piscina de cristal

Ibiza vuelve a convertirse en escenario de una polémica relacionada con el lujo más exclusivo. El protagonista es el Lady S, un megayate de 93 metros de eslora que destaca por sus instalaciones, entre las que figuran un cine IMAX, una discoteca privada, una piscina con fondo de cristal y hasta una zona para practicar golf. La embarcación, vinculada al multimillonario estadounidense Dan Snyder, ha llamado la atención no sólo por sus dimensiones y comodidades, sino también por una denuncia relacionada con el comportamiento de algunos de sus ocupantes en aguas de la isla. Su precio de alquiler, que parte de los 1.750.000 euros por semana, refleja hasta qué punto este tipo de embarcaciones pertenece a una categoría reservada a las grandes fortunas.

El yate Lady S es propiedad del multimillonario estadounidense Dan Snyder (Daniel Marc Snyder), expropietario del equipo de fútbol americano Washington Commanders y empresario del sector de la comunicación.

Un megayate de 93 metros que cuesta 1,75 millones de euros a la semana

El Lady S es uno de esos barcos que convierten la navegación en una experiencia de lujo sin necesidad de pisar tierra firme. Construido en 2019 por el astillero neerlandés Feadship, el megayate navega bajo bandera de las Islas Caimán y su valor se estima entre 155 y 166 millones de euros.

Su alquiler comienza en 1,75 millones de euros semanales, una cifra que permite hacerse una idea de la exclusividad de la embarcación. Según las tarifas publicadas, el coste diario puede rondar los 292.000 euros, aunque el importe final depende de las condiciones del alquiler y de los posibles gastos adicionales.

El barco puede alojar hasta a 12 huéspedes repartidos en siete camarotes, atendidos por una tripulación de más de 30 personas. Una proporción que permite ofrecer un servicio personalizado durante la estancia, con instalaciones pensadas para disfrutar del ocio, el deporte y el descanso sin abandonar el yate.

Cine IMAX, discoteca y piscina con fondo de cristal

Uno de los elementos más llamativos del Lady S es su cine IMAX de dos niveles, presentado como el primero de estas características instalado en un superyate. A ello se suma una pantalla exterior retráctil de 201 pulgadas, que permite trasladar la experiencia audiovisual a otros espacios de la embarcación.

El ocio nocturno también tiene su propio protagonismo. El barco dispone de una discoteca privada, varios bares, zonas de reunión y un comedor con capacidad para doce comensales. Todo está diseñado para que los pasajeros puedan organizar celebraciones y encuentros privados con un nivel de intimidad difícil de encontrar en otros espacios.

La piscina con fondo de cristal es otro de sus grandes atractivos, acompañada de un bar integrado. La embarcación combina así elementos habituales de los grandes resorts con la posibilidad de disfrutar de ellos mientras navega por algunos de los destinos más exclusivos del Mediterráneo.

Spa, gimnasio y una zona deportiva para practicar golf

El bienestar ocupa también un lugar destacado en el diseño del megayate. El Lady S cuenta con jacuzzi, sauna, baño turco, piscina de agua fría, salas de masajes y un gimnasio con vistas panorámicas.

Para quienes prefieren mantenerse activos durante sus vacaciones, dispone de una zona destinada al golf, un simulador y una pista multifuncional que permite practicar deportes como baloncesto, fútbol o voleibol.

La oferta se completa con motos de agua, kayaks, tablas de paddle surf, esquís acuáticos y material para practicar esnórquel y pesca. También incluye un tobogán hinchable de 17 metros, pensado para disfrutar del mar desde la propia embarcación.

La polémica en aguas de Ibiza por unas pelotas de golf

Más allá de sus instalaciones y de su elevado precio, el Lady S ha generado controversia durante su estancia en Ibiza. Una vecina denunció que varios ocupantes del megayate estaban jugando al golf desde la cubierta y lanzaban las pelotas al mar, en la zona de S’Estanyol.

La denunciante difundió un vídeo en el que, según explicó, se podía observar esta práctica. El episodio ha puesto el foco en el comportamiento de quienes disfrutan de embarcaciones de estas características y en el impacto que determinadas actividades recreativas pueden tener en el entorno marino.

La polémica contrasta con la imagen de exclusividad que acompaña al barco, cuyo equipamiento está diseñado para ofrecer todo tipo de comodidades a sus pasajeros. Mientras el Lady S reúne cine, piscina, discoteca, spa y actividades deportivas en una sola embarcación, su paso por las aguas de Ibiza también ha abierto un debate sobre el uso del espacio marítimo.

¿Quién está detrás del Lady S?

El megayate está vinculado al empresario estadounidense Dan Snyder, antiguo propietario de los Washington Commanders, equipo de la liga profesional de fútbol americano NFL. Su nombre aparece asociado a una embarcación cuyo valor millonario y cuyo coste de alquiler la sitúan en el segmento más exclusivo del mercado náutico.