Niña Pastori se pronuncia sobre el ataque con gas pimienta en su concierto: «Alguien que te quiere no hace esas cosas»

Niña Pastori ha vivido un desagradable incidente durante su último concierto en Alicante. La cantante se subió al escenario del recinto El Muelle Live en el contexto de su gira Color Fania y, a pesar de mostrar una enorme ilusión por reencontrarse con sus fans de la zona, el show se vio obligado a detenerse durante más de una hora después de que una mujer del público lanzara un gas pimienta. Según lo publicado, la culpable de lo ocurrido entró al concierto con una entrada no nominativa y se situó en las primeras filas, desde donde abrió el spray y provocó la llegada de la policía y el posterior desalojo de todos los presentes.

Cuando todo pasó, Niña Pastori retomó el espectáculo y pidió perdón al público: «Hay gente que no está bien de su cabecita y pasan estas cosas. […] Siento mucho lo que ha pasado. Vamos a pasarlo bien y a ver si se nos olvida este mal rato», dijo por aquel entonces. Pero ahora que han pasado varios días, ha salido a la luz que la presunta responsable contaba con una orden de alejamiento contra la artista por acoso y es por ello por lo que esta última ha decidido romper su silencio ante los micrófonos de Europa Press.

@hec.beltran ALTERCADO EN EL CONCIERTO DE NIÑA PASTORI EN ALICANTE: LA ACTUACIÓN TUVO QUE PARARSE. Lo ocurrido tuvo lugar poco después de comenzar el concierto, cuando una mujer roció gas pimienta, provocando momentos de tensión entre los asistentes y obligando a intervenir a la Policía para detenerla. Según la información disponible, la mujer tendría una orden de alejamiento respecto a Niña Pastori por hechos similares. El incidente obligó a interrumpir temporalmente el espectáculo, pero la artista demostró una gran profesionalidad: una vez que la Policía detuvo a la mujer y la situación quedó controlada, Niña Pastori volvió a salir al escenario y continuó con su actuación hasta terminar el concierto. Una noche que comenzó con música y que, por unos momentos, se vio empañada por un incidente que nunca debería producirse en un evento donde el público solo quiere disfrutar. @Rincón fans niña pastori 💜 ♬ gravitational forces (super slowed + reverb) – herex & L7C & Talented1337

«Bueno, yo no sé si era una fan porque alguien que te quiere no creo que haga eso. Alguien que te quiere no hace esas cosas», comenzaba a decir, destacando que, a pesar del desagradable episodio, ella prefiere centrarse en la buena relación que mantiene con sus seguidores. «Nosotros somos unos afortunados porque nuestro público es maravilloso. A mí vienen a verme siempre familias enteras, los abuelos, los niños… Hay muchas niñas chiquititas que nos siguen, que me siguen y que les gusta lo que hago. Mi público es cariñosísimo y entregado y un público fiel», aseguraba.

Antes de concluir, la gaditana añadió que prueba de ello era que en 30 años de carrera, no había vivido muchos más incidentes parecidos, por lo que «tampoco quería darle más importancia de la que tenía» a lo ocurrido el pasado 11 de octubre en Alicante.

Estas declaraciones han tenido lugar durante la celebración de los Premios Radiolé 2026 en la Cartuja Center CITE, donde, además de hablar de lo sucedido en su concierto, recibió el Premio de Honor y mandó un mensaje directo a los jóvenes que quieren dedicarse al mundo de la música. «Animo a todos los jóvenes a que se introduzcan en este maravilloso mundo de la música, que se introduzcan de verdad, poniendo siempre su corazón y su alma. Yo lo he puesto desde chiquitita y he tenido la suerte de que el público lo ha entendido y lo ha percibido. […] Yo soy muy afortunada por el apoyo que me brinda esta cadena en la que siempre me he sentido especial porque me han dado mi sitio. Les agradezco el apoyo que dan a la música de nuestra tierra, a la música de lo que somos nosotros», expresaba.