Niña Pastori sobre su encuentro con León XIV: «Este Papa tiene unos ojitos que transmiten paz y bondad»

El broche de oro a la semana en El Hormiguero lo ha puesto el arte de la cantante Niña Pastori. Este jueves 18 de junio, la de San Fernando ha presentado su nuevo álbum, Color Fania, un trabajo sumamente especial con el que conmemora sus 30 años de trayectoria impecable. Además, la artista ha compartido con la audiencia del programa presentado por Pablo Motos los secretos y la profunda emoción de haber sido una de las voces elegidas para cantar ante el Papa León XIV durante su reciente e histórica visita a España.

Su encuentro con el Papa

Cabe recordar que Niña Pastori también cantó para el Papa Juan Pablo II pero la artista ha reconocido ante Pablo Motos que:esta vez ha sido muy diferente. Este Papa tiene unos ojitos que transmiten paz y bondad. Le canté en un local muy pequeñito de Cáritas, en un barrio superhumilde, donde acogen a gente que no tiene techo, rodeados de gitanos, eso me dio mucho calor. Ha sido muy especial».

.@npastorioficial nos cuenta cómo vivió uno de los momentos más emocionantes de su carrera: cantarle al Papa León XIV #NiñaPastoriEH pic.twitter.com/cz9fUukYrf — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 18, 2026

La infancia de Niña Pastori

La intérprete de Cuando te beso también ha revelado en qué o quién se inspiró para llamar a su nuevo disco ‘Color Fania’. «La Fania era un sello discográfico de los años 60 y 70 donde estaban los mejores músicos cubanos, puertorriqueños, latinos… los magos de la salsa que se fueron a triunfar a Nueva York. Y lo del ‘color’ viene porque es una palabra que se usa mucho en el mundo de la música, se dice que tienes un gran color. Este disco es un agradecimiento a ese mundo».

Niña Pastori también ha hablado en El Hormiguero sobre su infancia: Soy la pequeña y la única niña de cinco hermanos. Mi madre siempre estaba conmigo y me protegía mucho. Cuando hacía frío, mi madre me decía que no fuera al colegio. Yo, además, era asmática, alérgica y la única niña y la más pequeña de la casa. Si sacaba la mano y hacía frío, me quedaba en casita, me tapaba y a su lado».