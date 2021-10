El timo de los billetes tintados ha resucitado tras la pandemia: cazan a un camerunés que estafó 26.000 euros en Alicante. En esta ocasión, el ‘timado’ entregó al estafador el beneficio de la venta de un vehículo.

Aducen que proceden de un país en el que las revueltas y los conflictos han obligado a sacar precipitadamente el dinero guardado. Y que, para ello, no han tenido otro remedio más que tintar los billetes. Ahora, es el momento de decolorar el dinero y restablecer su color original, para lo que necesitan no sólo la ayuda de la víctima, sino también sus ‘billetes’. Se le conoce como el timo de los billetes tintados y ha resucitado tras la pandemia. Para que la historia sea aún más creible, el estafador no duda en mostrar un fajo de papeles tintados, de los que el primero o los primeros son billetes de verdad.

Luego, cuentan a la víctima que para aclarar los billetes tintados necesitan mezclarlos con otros auténticos para, a continuación, utilizar productos químicos. Una vez utilizado los productos químicos, los autores envuelven los billetes en papel de aluminio y esperan a que ocurra una reacción química. Finalmente, engañan a la víctima al mostrarle cómo los papeles tintados se han transformado en billetes.

Según fuentes de la Guardia Civil, sus autores, en muchos casos, son bandas, en su mayoría de origen africano, que itineran de un punto a otro de España. Realizan algunos timos en un lugar y, cuando se sienten quemados, pasan a otro para no levantar más sospechas ni dar tiempo a ser identificados.

Ha sucedido en Alicante, donde efectivos de la Guardia Civil han detenido a un varón, de 44 años y procedencia camerunesa como presunto autor de un delito de estafa a través del ‘timo de los papeles tintados’ en la localidad de Albatera. El estafador se había hecho con unos 26.000 euros de la víctima.

A pesar de que en la mayoría de los casos la víctima suele ser una persona mayor, en el caso que nos ocupa, contaba 40 años. Fue él quien denunció la estafa que dio origen al inicio del operativo de la Guardia Civil, que bautizó su intervención como ‘Operación Tintacam’. La víctima había puesto un anuncio en internet. Pretendía vender un vehículo de su propiedad. Le contactó vía telefónica una persona, que supo ganarse su confianza y termino por prometerle que a través de procedimientos químicos especiales le duplicaría el beneficio que obtuviese por la venta. La víctima fue entregando cantidades al estafador hasta completar los 26.000 euros.

Cuando volvió a llamarle, la víctima alertó a la Guardia Civil. Víctima y timador quedaron. y este último fue detenido en Albatera. Llevaba encima el material utilizado para el lavado y tintado de billetes y una pequeña cantidad de dinero, cuya procedencia no pudo acreditar, todo según la Guardia Civil. De inmediato, fue puesto a disposición judicial. Se le imputa un delito de estafa de 26.000 euros.