Los agricultores valencianos lo tienen claro: si hemos de morir, dicen, «Moriremos denunciando que el Gobierno no nos apoya». Es su testimonio en una jornada histórica de reivindicación.

La frase corresponde al presidente de AVA, una de las organizaciones agrarias mayoritarias en territorio valenciano, junto a la Unió. Pero hay más. Son los testimonios del campo valenciano. Dejan claro que la movilización era necesaria y hacia dónde apuntan sus dedos cuando hay que buscar responsables: Gobierno de España, Unión Europea, cadenas de producción y países terceros.

Eduardo esta harto del menosprecio que sufre la agricultura y asegura que quienes participan en la histórica jornada agraria de hoy tienen problemas de rentabilidad, de plagas, importaciones y de sanidad vegetal. «Las dificultades -dice- vienen impuestas por las grandes cadenas de distribución que son las que marcan los precios y las que nos ahogan». Paco, otro agricultor, dice que protestan también por conseguir una política agraria común mucho más mediterránea, «aunque parece que hemos perdido la guerra». Al fin y al cabo, dice con resignación, «es lo que el ministro Luis Planas nos prometió en Valencia, pero parece ser que cada vez (esa política agraria común) es menos mediterránea».

«Hay que comenzar a mover al campo y la ganadería valenciana para acabar en una gran movilización, porque todos los sectores agrarios y ganaderos valencianos están contra las cuerdas» con esta subida desmesurada de materias primas que está condicionando el día a día, dice Carlos Peris, secretario general de la Unió. «Al final, vemos que las políticas del día a día no están adaptadas para proteger los sectores valencianos».

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, enumera toda una serie de razones para llevar a cabo la movilización de hoy: los precios no compensan, los agricultores se arruinan «y ven que damos un paso atrás de 20 años en los seguros que contratamos, que nos quitan las coberturas». Además, sostiene que las plagas «nos comen y no tenemos armas para defendernos, porque la Unión Europea y nuestro gobierno de España ha prohibido dos terceras partes de los productos que teníamos «. Apunta, también hacia Sudáfrica, que «nos trae plagas y tiene más ventajas que nuestros productores. Egipto nos invade, los acuerdos de la Unión Europea no tienen reciprocidad y el Parlamento Europeo está dando la espalda al campo». Pero a pesar de todo, mantiene que «si hemos de morir, moriremos pelando y denunciando que el Gobierno no nos apoya».