El Supremo decidirá el 13D el futuro penal del ex marido de Oltra condenado por abusos a una menor

El Tribunal Supremo decidirá el próximo 13 de diciembre el futuro penal de Luis Eduardo Ramírez Icardi, el ex marido de Mónica Oltra, la ex vicepresidenta valenciana y ex consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano que presidía el socialista Ximo Puig. Así, lo han confirmado a OKDIARIO fuentes del citado Tribunal Supremo.

Ramírez Icardi fue condenado por la Audiencia Provincial de Valencia en 2019 a cinco años por los abusos sexuales continuados a una menor tutelada en un centro de menores de la Generalitat Valenciana.

Posteriormente, recurrió esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que la ratificó. Y, más tarde, dirigió su recurso al Tribunal Supremo. Ese recurso es sobre el que ahora tiene que decidir este Alto Tribunal.

La ponente del tribunal que revisará ese recurso es la magistrada Ana Ferrer, según han confirmado fuentes próximas al caso a OKDIARIO. Ana Ferrer ha sido la primera mujer miembro de la Sala Segunda de Lo Penal de este Alto Tribunal, del que forma parte un eminente jurista valenciano, según las mismas fuentes, el alicantino Vicente Magro, que es, a su vez, ex presidente de la Audiencia Provincial de Alicante.

En enero de este año 2023, el Tribunal Supremo, tal como ha publicado OKDIARIO, ofreció de oficio a Ramírez Icardi la posibilidad de solicitar una rebaja de su condena al amparo de la Ley Orgánica 10/22 de 6 de septiembre de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la conocida como Ley Montero o Ley del Sólo Sí es Sí. El Alto Tribunal ofrecía esta posibilidad entonces al encontrarse el asunto en casación y no haber sido todavía resuelto.

Sin embargo, la defensa de Icardi renunció en enero de 2023 a solicitar esa reducción al considerar, entre otras cuestiones, que la aplicación de esa ley «no resultaría favorable al reo». Posteriormente, la Fiscalía del Supremo, en marzo de este mismo año, descartó también esta rebaja por los mismos motivos, según ha publicado también OKDIARIO.

En el origen del ‘caso Oltra’

Este caso está, precisamente, en el origen del denominado caso Oltra, que a su vez investiga el Juzgado de Instrucción 15 de Valencia y donde se busca esclarecer si cargos y/o personal de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Mónica Oltra supuestamente ocultaron las denuncias de la entonces menor abusada por el citado ex marido de la propia Oltra.

El caso Oltra arroja un balance de 15 imputados. Entre ellos, la propia Mónica Oltra, en su caso según decisión del TSJCV, por los supuestos delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delito.

El titular que instruye las diligencias del caso Oltra ha decidido recientemente ampliar otros seis meses la investigación, hasta el 30 de abril de 2024, al objeto de practicar «diligencias esenciales», tal como había solicitado el Ministerio Fiscal. Y así lo ha comunicado a las partes en un auto de fecha 27 de octubre de este 2023.