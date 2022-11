Puig rechaza el requerimiento de la Universidad de Elche para no duplicar Medicina en la de Alicante

El Pleno del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig ha desestimado el requerimiento interpuesto por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) contra el decreto aprobado en su día para la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante. El citado requerimiento fue remitido el pasado octubre por la UMH. La decisión de la Generalitat Valenciana abre ahora la posibilidad de una posible impugnación a través de la vía Contencioso-Administrativa, lo que de ponerse en marcha significaría el inicio de un procedimiento más complicado y de consecuencias inciertas.

A los problemas de Ximo Puig con la Sanidad valenciana se suma ahora otro ligado con la Medicina. En este caso, se trata del problema que existe tras conceder el Gobierno valenciano el Grado de Medicina a la Universidad de Alicante, cuando la Miguel Hernández de Elche ya lo tenía.

De hecho, la Universidad Miguel Hernández decidió el pasado octubre remitir al Gobierno valenciano un escrito en que solicitaba la anulación del acuerdo que otorgaba Medicina también a la Universidad de Alicante. La decisión de la UMH estaba avalada por el Consejo de Gobierno que, a su vez, tenía también el respaldo del Consejo Social y de las delegaciones de Estudiantes.

La UMH entiende que duplicar Medicina en 2 universidades que distan apenas 20 kilómetros supone duplicar costes y, por tanto, un mayor gasto de dinero público. Considera que perjudicará, también, la actividad formativa de los médicos residentes (MIR) en prácticas, y sostiene, por último, que no se ha respetado el procedimiento administrativo reglado y que la decisión de la Generalitat de Puig no está suficientemente fundamentada. Le sorprende, además, que un procedimiento que se mantenía abierto hace 5 años sea resuelto ahora. «No se trata de ir contra la Universidad de Alicante», defendieron entonces desde la UMH, «sino contra lo que no es razonable». Ahora, la UMH tendrá que pensar si deja las cosas como está o abre la vía contencioso-administrativa. Un nuevo capítulo.