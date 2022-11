Puig concede 150.000 € a un hospital catalán mientras los valencianos están al borde del colapso

Los presupuestos de la Generalitat Valenciana que preside el socialista Ximo Puig para el próximo ejercicio 2023 contemplan una línea nominativa de 150.000 euros con el hospital catalán de Sant Joan de Deu de Barcelona, para colaborar en temas de salud mental. Se destinan, así, a un centro de fuera de la Comunidad Valenciana aunque pagado con dinero de todos los valencianos.

De esta manera, Puig pone en marcha la citada línea en un momento en que la Sanidad valenciana está al borde del colapso, numerosas infraestructuras requieren actuaciones urgentes y les vendrían muy bien esos casi 25 millones de las antiguas pesetas. Además, se da la circunstancia de que esa colaboración no se produce con el Centro Doctor Esquerdo, que costea la Diputación de Alicante a pesar de hallarse dentro de las denominadas competencias impropias y sin percibir dinero del Gobierno valenciano.

Con más de 25 pacientes esperando hasta 30 horas para una cama en el hospital de Alzira, mientras muchas infraestructuras se encuentran pidiendo a gritos una reforma e incluso algunas una renovación total; con los médicos de Atención Primaria saturados por las interminables listas de espera; con hospitales reclamando refuerzos y con los facultativos al borde de la huelga ante la ocurrencia de la Consejería de Sanidad de valorar 3 veces más el conocimiento del valenciano que una tesis doctoral; con los impuestos subiendo y la presión fiscal ahogando a los valencianos; se ha sabido hoy mismo que la Generalitat de Puig ha presupuestado una línea nominativa de 150.000 euros para colaborar con un hospital catalán en materia de Salud Mental.

Así lo ha confirmado esta misma mañana el portavoz de Sanidad del Partido Popular en las Cortes Valencianas, José Juan Zaplana, en Alicante. Un comentario que entre el aluvión de datos que ha aportado y que ponen seriamente en cuestión a la Sanidad de Puig en este territorio ha pasado casi desapercibido, pero que llama más la atención por cuanto el 63% del dinero presupuestado para el próximo ejercicio lo constituyen, además, promesas que vienen arrastrándose desde hace 4 años.

Se da la circunstancia de que la Diputación de Alicante paga 12,9 millones de euros de competencias impropias en materia de Salud Mental, a las que precisamente va dirigida la línea nominativa de Puig para ese hospital catalán. Las competencias impropias son servicios cuya competencia es de la Administración autonómica y que presta, financia y gestiona la Diputación de Alicante.

Resulta paradójico que en esas circunstancias, la Generalitat de Puig destine recursos en Salud mental a un centro de Barcelona, que pertenece a otra autonomía, y no a otro, como el Doctor Esquerdo, que no sólo está en su territorio, sino que debe ser asumido por otra institución pese a que las competencias originales no son suyas.