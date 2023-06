PP y Vox abren contactos en Castellón para la investidura de la candidata popular Begoña Carrasco

El Partido Popular de Castellón ha abierto con Vox en la ronda de contactos para recabar apoyos de cara a la sesión de investidura de su candidata y ganadora electoral Begoña Carrasco. Al finalizar el encuentro, ambas formaciones se han emplazado a seguir mantenido más reuniones al objeto de avanzar en puntos de encuentro que pongan la prioridad en Castellón y den soluciones a los problemas de los vecinos por encima de los intereses de partidos.

Este martes, el portavoz del equipo negociador del PP de Castellón Sergio Toledo contactó con todos los grupos que han obtenido representación en el Ayuntamiento de Castellón para la legislatura que está a punto de iniciarse. El contacto se produjo a través de una llamada telefónica en la que les emplazó al dialogo para alcanzar acuerdos.

Ahora mismo, el PP está a la espera de que tanto PSOE como Compromís respondan, según ha informado la formación popular. Pero quién si les ha contestado es Vox. Y la reunión entre ambos partidos se ha llevado a cabo este viernes. Se trataba de una primera toma de contacto que, según el PP, ha transcurrido «en un ambiente cordial y con la voluntad común de llegar a posibles acuerdos».

De hecho, el PP ha destacado que en la reunión se ha hablado «de ideas buenas para Castellón y no de sillones». Es más, también ha defendido que «hay que apostar por lo que nos une a todos los grupos políticos y no por lo que nos separa». Por ello, la oferta del PP es de «diálogo y entendimiento que nos lleve a acuerdos que nos hagan avanzar y no frenos a la acción de gobierno».

Las elecciones municipales en Castellón, una de las tres capitales de la Comunidad Valenciana, han arrojado la victoria del PP, cuya candidata Begoña Carrasco ha logrado 11 concejales, cuatro más que en 2019, cuando los populares sumaron 7 ediles. El PSOE, el partido de la anterior alcaldesa Amparo Marco, ha logrado 9 concejales y ha perdido uno respecto a 2019. Vox tiene cuatro y Compromís, tres.