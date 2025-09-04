El PP de Mazón reprobará a Albares en las Cortes Valencianas por despreciar el valenciano

El Partido Popular impulsará una iniciativa en las Cortes Valencianas para lograr la reprobación del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, en caso de que tanto éste como el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no rectifiquen y pida perdón por el desprecio mostrado este miércoles por Albares hacia el valenciano. El titular de Asuntos Exteriores ha rechazado este miércoles en varias ocasiones solicitar a la Unión Europea que el valenciano sea lengua oficial, cosa que sí ha hecho con el catalán, el gallego o el euskera. Y la web de su Ministerio es accesible también en catalán, auskera y gallego, pero no en valenciano.

De consumarse este serio aviso de Carlos Mazón, José Manuel Albares se convertirá en el segundo miembro de un Gabinete ministerial de Pedro Sánchez en resultar reprobado por las Cortes Valencianas. Con anterioridad, el 30 de mayo de 2024, quien resultó reprobada fue la entonces ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

El presidente de la Generalitat Valenciana ha sido quien ha anunciado esta iniciativa en el transcurso de un acto emblemático, el del corte del primer racimo de uva embolsada del Vinalopó con denominación de origen protegida (DOP) en el municipio de La Romana, en Alicante, al que le ha acompañado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. Esa uva es la que se come en fiestas y hogares en la Nochevieja.

Carlos Mazón ha explicado que él tiene la obligación y la convicción de defender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, «que es lo que ayer el Gobierno de España se saltó a la torera», en clara referencia a las manifestaciones de José Manuel Albares.

El presidente valenciano ha explicado, también, que para él no es tan importante «cuando se habla de pinganillos o traductores o de la presencia de una lengua aquí o allá, como que el Gobierno de España no cumpla la Constitución, quiera ningunear la lengua propia que marca el Estatuto de Autonomía sólo por contentar a los que dicen que somos una Comunidad de segunda o que les pertenecemos o que nos llamamos país valenciá o que formamos parte de los países catalanes».

Por ello, ha advertido que si la rectificación exigida este miércoles por el mismo al Gobierno de España no se produce, el Grupo Popular llevará a las Cortes Valencianas la reprobación del ministro Albares «por faltar gravísimamente a la Constitución, a las señas de identidad, al Estatuto de Autonomía y a la dignidad de más de cinco millones de ciudadanos de la Comunidad Valenciana».