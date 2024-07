Una policía local de un pueblo de Valencia denuncia «menosprecio y persecución» del alcalde socialista

Mercedes, una policía local con plaza de funcionaria en propiedad en el municipio valenciano de Real, denuncia el «menosprecio y la persecución» que ha sufrido por parte del alcalde socialista del municipio, Gerardo López Mateu. Una situación que la ha llevado a solicitar una comisión de servicios en otro municipio valenciano, el de Palmera, que acaba este 3 de agosto. Ese día, debe regresar a Real para volver a trabajar a las órdenes de ese mismo alcalde.

Los problemas con este alcalde del PSOE valenciano, según el relato de Mercedes, han arrancado cuando ella, cabeza de una familia monoparental con un hijo, ha solicitado continuar con los turnos con los que poder conciliar su vida personal con la profesional. El objetivo era el de contar con el horario adecuado para cuidar al menor y, hasta hace poco, a su padre, fallecido en septiembre de 2023 con 88 años y con una minusvalía del 80%, según consta en el documento al que ha tenido acceso OKDIARIO.

La situación llegó a ser tan insostenible, según su relato que, debido al estado de nervios y la ansiedad que le provocaba la situación, estuvo de baja médica durante cuatro meses a inicios de 2023. En mayo de ese mismo año, ella dirigió un escrito de queja al Instituto de la Mujer. Un organismo que encontró buceando una tarde en internet para ver si hallaba alguna asociación o colectivo que pudiera asesorarla en su calvario.

Han tardado más de un año en contestarle. En concreto, lo han hecho este 6 de junio. Pero, finalmente, van a dirigir un requerimiento al Ayuntamiento «a los efectos oportunos de revisión y, en su caso, adopción de medidas pertinentes».

«Menosprecio hacia mi persona»

En ese escrito al citado instituto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, Mercedes afirma que «desde el principio de su alcaldía, el señor Gerardo», en referencia al alcalde socialista del municipio, «ha mostrado signos de menosprecio hacia mi persona y mis circunstancias personales y familiares».

En su queja, Mercedes, alude a que el alcalde le ha realizado comentarios como «págate a alguien que te los cuide». Así como «comunicaciones coercitivas por escrito que mis compañeros no reciben».

Reseña, también en esa queja, que en el desempeño de su labor como auxiliar de policía local, el Ayuntamiento carece de vestuarios para cambiarse la ropa de calle por uniforme y a la inversa. Y sostiene, además, que el alcalde «anima a otros ciudadanos del municipio a que me realicen fotografías», cuando está realizando su tarea por las calles de Real: «A mí, al principio, me extrañaba que hubiera gente que me hiciera fotos cuando dejaba el coche o recorría las calles», revela.

Indica también en el escrito que el alcalde «ha manifestado en despachos del Ayuntamiento que está esperando que meta la pata para comenzarme el expediente». Y si bien reconoce que «he disfrutado durante dos años de la conciliación familiar para poder asistir a visitas médicas, en concordancia con mis compañeros de secuencia», también agrega que «por fastidiarme a mí, ha fastidiado a mis compañeros, retirando a uno de ellos también la posibilidad de cuidar de su hija por convenio de separación». Y concluye que «este malestar ha afectado a mi trabajo, creando ansiedad, agravios comparativos, entre otros».

Hace seis meses, Mercedes, que «ya no podía más» y vivía una situación límite, según su propia confesión, solicitó el traslado en comisión de servicios al municipio de Palmera, también en Valencia: «Necesitaba desconectar de todo lo que me estaba ocurriendo».

Ahora, regresa a Real y dice sentirse «entera y preparada». A sus espaldas acumula un largo historial como policía local, que arrancó en 2005 en otro municipio valenciano, el de Moncada: «En todos sitios me han tratado muy bien, excepto desde que he tenido el problema con el alcalde de Real». En menos de un mes volverá a encontrarse con él que, al ser el primer edil, es también el máximo responsable de la Policía Local.