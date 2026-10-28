Pérez Llorca ofrece todos los medios de la Generalitat Valenciana ante la nueva tragedia ferroviaria

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha enviado el pésame a los familiares de todos los fallecidos en la tragedia ferroviaria en Urda (Toledo), donde se contabilizan ya 46 muertos tras el choque entre un Iryo y un AVE. Pérez Llorca ha puesto a disposición del Gobierno de España y del de Castilla-La Mancha todos los medios de la propia Generalitat ante la magnitud de la catástrofe. Además, Pérez Llorca y sus consellers han suspendido sus agendas oficiales para este miércoles en señal de duelo por el trágico accidente.

Pérez Llorca ha viajado a primera hora de este miércoles a Utiel, en la orilla del río Magro. El objetivo inicial de esa visita era el de visitar el puente de la antigua carretera nacional III, sobre ese mismo río.

Sin embargo, a su llegada a Utiel, el mensaje del president ha sido otro muy distinto al que él mismo había preparado. «Veníamos aquí con la predisposición de hablar de una infraestructura importante para Utiel, la recuperación de este puente. Pero, en el camino hacia aquí, hemos tenido noticias del trágico accidente ferroviario de alta velocidad en España, una vez más».

Precisamente, por ello, Pérez Llorca ha explicado que «queda todo en segundo lugar». Y ha expresado que él solo quería mostrar, en nombre de la Generalitat Valenciana, la «solidaridad con todos los afectados por el accidente». Además, el presidente del Gobierno valenciano ha dirigido también el pésame «por todas las víctimas mortales». Finalmente, Juanfran Pérez Llorca ha puesto a disposición de la Junta de Castilla-La Mancha y del Gobierno de España «todos» los medios de la Generalitat Valenciana en caso de que hiciesen falta.

Tal como ha publicado OKDIARIO, un tren de Iryo ha colisionado este miércoles a las 08.54 horas con un AVE a la altura de la estación de la localidad toledana de Urda, en la línea Madrid-Sevilla. Según las primeras informaciones, el tren Iryo viajaba con destino a Sevilla y, por detrás, circulaba el tren de Renfe, que ha colisionado contra él.

Dos coches habrían caído por un terraplén. Los vagones han quedado calcinados. Se desconoce por qué el AVE no frenó a tiempo. El Gobierno confirma hasta el momento diez muertos, pero Protección Civil informa de, al menos, 46. Hay además decenas de heridos de diversa consideración.