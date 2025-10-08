El Palau de la Música reivindica la música en mayúsculas

El Palau de la Música de València inicia el próximo 17 de octubre su Temporada de abono 2025/26, que tiene por lema «La música amb majúscules». Reúne un total de 40 conciertos de abono, más 6 extraordinarios, y en esta temporada, y como es habitual estos últimos años, el auditorio valenciano contará con prestigiosos artistas y compositores en residencia, en esta ocasión el violinista Renaud Capuçon y José María Sánchez-Verdú, respectivamente. El director alemán Alexander Liebreich es el director titular y artístico de la Orquesta de València, y el británico Paul McCreesh continuará siendo el director principal invitado de la formación sinfónica valenciana, que tienen su sede en el Palau de la Música. El concejal de Cultura y presidente del Palau de la Música de València, José Luís Moreno, el director del Palau, Vicent Llimerà y la subdirectora de Música, Nieves Pascual, presentaron la temporada.

Oferta musical

En la temporada 2025-26 del Palau de la Música de València destaca en concierto extraordinario la vuelta de Gustavo Dudamel con la Joven Orquesta Nacional de Venezuela (12-12), y visitarán la Sala Iturbi otras grandes formaciones, directores y solistas internacionales como la Royal Philharmonic Orchestra con el pianista Mao Fujita, dirigidos por Vasily Petrenko (26-10); Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks con Sir Simon Rattle (22-11); London Symphony Orchestra con el pianista Seong-Jing Cho dirigidos por Gianandrea Noseda (20-02); Die Deutschekammerphilarmonie Bremen dirigida por Paavo Järvi y con Mao Fujita (22-04); HR-Sinfonieorchester Frankfurt con Alain Altinoglu (25-03); Chamber Orchestra of Europe con Antonio Pappano y la violinista María Dueñas (11-11); la Mozarteumorchester Salzburg i Trevor Pinnock con la chelista Julia Hagen (19-11); Sinfonia Varsovia con Pinchas Zukerman (24-02) y la Orquesta Filarmónica Eslovaca y Daniel Raiskin con la violinista Alexandra Conunova (7-03).

Grandes recitales en la Sala Iturbi. A la tradicional cita de Grigory Sokolov (15-02), hay que añadir András Schiff (22-02) y Nikolai Lugansky (9-05). En concierto extraordinario llegará Lang Lang (2-06) como también Boris Giltburg iniciando la integral de las sonatas de Beethoven (28 y 29-03).

Ópera, oratorio y sinfónico-coral. La Orquesta de València y su titular, Alexander Liebreich, interpretarán de Mozart el Réquiem con grandes voces y el Chor des Bayerischen Rundfunks (7-11). De Mahler la Tercera con la mezzo Fleur Barron, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados y la Coral Catedralicia de València (19-12); el estreno absoluto de José María Sánchez-Verdú, Medea, con la soprano Ángeles Blancas (15-05) y los Einfache Lieder de Korngold con la soprano Chen Reiss. Como también la ópera Don Giovanni, semiescenificada, con el Coro de la Comunidad de Madrid y un potente elenco vocal, dirigida por Francesco Corti y escénicamente por Benoît Leersnyder (12-06). Otro Réquiem, el de Verdi, será dirigido por Jordi Bernàcer y contará con el Orfeón Donostiarra (14-11).

También las formaciones internacionales protagonizarán grandes obras sinfónicas-corales como Gürzenich Orchester Köln con Andrés Orozco-Estrada y la soprano Christiane Karg que ofrecerán la escena final de Capriccio de Richard Strauss (20-05) o la Budapest Festival Orchestra, dirigida por Iván Fischer, con la soprano Ingela Brimberg y el barítono Hanno Müller-Branchmann que interpretarán la escena final de La Valquiria de Wagner (26-05).

Respecto al barroco, La Orquesta de València interpretará en concierto extraordinario un El Mesías de Händel participativo, con la Coral Catedralicia, dirigidos por Aarón Zapico (11-12). Como también se escuchará el tradicional oratorio de Pascua, La pasión según San Mateo de Bach, que será interpretado por Pygmalion y Raphaël Pichon (24-03). MusicAeterna con Teodor Currentzis (19-10) interpretarán obras de Händel en el 340 aniversario de su nacimiento; Vox Luminis y Lionel Meunier, con Àngel Fígols como narrador ofrecerán la semiópera, versión concierto dramatizada King Arthur de Purcell (17-02) y Freiburger Barockorchester con René Jacobs interpretarán Il Giustino de Vivaldi (19-04). Otras dos grandes citas son Les Musiciennes du le Concert des Nations i La Capella Reial de Catalunya con Jordi Savall y un monográfico de Vivaldi (13-05); y en extraordinario el Cor Avocal CDM, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados y la Capella de Ministrers, dirigidos por Carles Magraner, con Vespro della Beata Vergine de Monteverdi (6-05).

La Orquesta de València tendrá como directores invitados al legendario Pinchas Zukerman, Gergely Madaras, Nuno Coelho, Josep Pons, Álvaro Albiach, Jaume Santonja, Nacho de Paz, Roberto Forés, Christian Vásquez, Virginia Martínez y Josep Vicent. Contará como solistes a los violinistas Pinchas Zukerman y Renaud Capuçon; a los pianistas Josu de Solaun, Anna Fedorova, Alba Ventura y Alberto Rosado; al violonchelista Steven Isserlis; la arpista Naoko Yoshino; el clarinete Juan Ferrer y la flautista Clara Andrada. Como también participará el solista de la propia Orquestra, el percusionista Javier Eguillor.