PREGUNTA.- ¿Existe un peligro real de que los Països Catalans fagociten a la Comunidad Valenciana en lo político, en lo territorial y en lo lingüístico?

RESPUESTA.- Existe un peligro real. Pero, mientras esté Vox, nosotros pondremos freno al separatismo y seguiremos denunciando que se riega a las entidades separatistas para que esa ficción de los Països Catalans no se lleve a cabo. Tenemos como ejemplo esas agendas que se repartieron, que llevaban los países catalanes no solamente en la Comunidad Valenciana sino que entraban también a determinados territorios de Murcia e incluían las Islas Baleares. Mientras esté Vox, nosotros pondremos freno al separatismo porque denunciaremos públicamente lo que se está pretendiendo, que no es otra cosa que lo mismo que ha sucedido en Cataluña durante estos últimos 40 años, desgraciadamente.

P.- Recientemente, madres y padres de la Vega Baja apelaron a la solidaridad ciudadana para reunir 3.000 euros con los que poder desarrollar y llevar a cabo sus recursos contra la Generalitat Valenciana por la imposición del valenciano en las escuelas de esta comarca alicantina. Sin embargo, esa misma Generalitat no dudó en conceder 80.000 euros para el Congreso de UGT, ¿qué tienen los sindicatos que no tengan las familias de la Vega Baja?

R.- Pues que son los paniaguados de los Gobiernos de izquierda. Porque ya podemos ver que, a pesar de la crisis económica tan grave que estamos viviendo o la crisis energética, ¿usted ha visto a los sindicatos que hayan salido a convocar manifestaciones y reivindicaciones?…, están callados. Mientras los rieguen con dinero van a permanecer callados porque son los buenos sindicatos del régimen de turno. En cualquier caso, 80.000 euros puede parecer una cantidad irrisoria pero 80.000 de aquí, 100.000 de allí, 80.000 de allá…, al final hacen un montante de millones de euros que no están repercutiendo en el bienestar de los ciudadanos y que se está yendo a unos sindicatos corruptos como son UGT y Comisiones Obreras. ¿Que lo destinan a qué…?, ¿porque ya hemos visto en Andalucía lo que pasó, no?, que se quedaban con el dinero de los cursos de formación, hicieron fraude en los ERE y todas esas cuestiones. Por eso, nosotros hablamos de sindicatos corruptos, porque tampoco trabajan para y ya no sirven a los intereses de los trabajadores.

P.- ¿Es ese pegamento del que hablábamos antes el que ha llevado al PSOE a sumarse a iniciativas como los libros de temática LGTBI en centros educativos de Secundaria en Castellón?

R.- Pues puede que sí porque, lo otro, lo que me lleva a pensar es que el PSOE se ha radicalizado tanto que ya tiene el mismo símbolo que Compromís y que los partidos separatistas, que todo podría ser. A pesar de que (Ximo Puig) parezca un moderado…, claro, es que con lo que tiene al lado (Puig), que es Mónica Oltra, él parece un moderado. El tema de la política de los libros LGTBI es que además es muy grave. Yo creo que el Partido Socialista tiene un problema de obsesión con el sexo, porque se dedican a adoctrinar a nuestros hijos con esos libros, a introducir la educación afectivo sexual en las escuelas…, un ámbito en que esa competencia le corresponde a los padres y no a la escuela y, muchísimo menos, a las asociaciones que ellos quieren que den esa formación. Entonces, nosotros, ahí, también vamos a ser muy reivindicativos porque creemos en el derecho de los padres a elegir la educación libremente que quieren para sus hijos. Además, porque es un derecho que reconoce la Constitución Española y de ahí que nosotros hayamos presentado en las Cortes Valencianas, también, la propuesta del pin parental para que los padres puedan elegir en las clases optativas la educación que quieren para sus hijos.

P.- Pongámonos en modo electoral, ¿considera que tras la presentación de los presupuestos autonómicos por parte del Gobierno valenciano sigue próxima una convocatoria electoral?

R.- Pues, viendo que ni siquiera se han aclarado para presentar los presupuestos en tiempo y plazo, parece que ese adelanto electoral, ese runrún, se materializa un poco más. Primero, hablaban de finales de año lo que, evidentemente, con los presupuestos ya aprobados, no va a llegar. Hay gente que habla de que las elecciones serán en primavera, junto con las andaluzas. A ciencia cierta no sabemos nada. Lo que sí tenemos claro es que Vox está preparado para un posible adelanto electoral en la Comunidad Valenciana. Estamos preparados y vamos a trabajar, no para ser muleta de nadie, que no se equivoque nadie: Nosotros no vamos a trabajar para ser los segundos sino para ganar las elecciones y poder gobernar la Comunidad Valenciana.

P.- ¿Cuándo considera que sería la fecha más probable que puede estar barruntando Puig para ese adelanto electoral?

R.- Puede que sea en primavera. Si por Vox fuera sería ya mismo, porque venimos pidiendo el adelanto electoral por activa y por pasiva muchísimas veces, porque es cierto que la Cámara ya no representa el sentir ciudadano. Puede que sea para primavera. Habrá que esperar a los acontecimientos, la llegada de fondos europeos y ver cómo se desarrollan los presupuestos durante este mes de noviembre y diciembre. A ver si tienen más peleas entre ellos o no. Y si eso termina de desgarrar al Gobierno

P.- Y, con la situación que tiene el Gobierno de España, ¿es posible también que Puig esté planteándose asociar unas Generales con unas Autonómicas?

R.- Puede ser, porque la primera vez le salió bien la jugada de llevar las elecciones a la vez que las Generales y fue la lista más votada. Lo que pasa que tuvo que pagar un precio muy alto que fue gobernar, ya no solo con Compromís, con quien estaba ya, sino también con los comunistas de Podemos, porque no llegaban ellos solos.

P.- ¿Será Ana Vega la candidata de Vox a presidir la Generalitat Valenciana?

R.- Pues no sabemos quién será candidato, porque además, eso es una competencia de nuestro comité ejecutivo nacional. Pero yo tengo plena confianza en mí presidente Santiago Abascal, en las personas que componen la ejecutiva nacional y que designarán a la persona que ellos consideren que va a representar de la mejor forma a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana. Y, sea quien sea, tendré plena confianza en esa persona porque estará designada por nuestro presidente

P.- El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, -alicantino como usted- dijo en una reciente entrevista en Libertad Digital que se no tendría objeción alguna a hablar con ustedes para un acuerdo de gobernabilidad en la Comunidad Valenciana porque Vox es un partido libre y democrático. ¿Cuáles serían las condiciones de Vox para un acuerdo o pacto post electoral?

R.- Pues, evidentemente, nosotros no daríamos un cheque en blanco, llegado ese momento, al Partido Popular y pondremos encima de la mesa nuestras líneas rojas, que no son otras que nuestro programa electoral. Si ellos aceptan que se introduzca nuestro programa electoral en el Gobierno nos sentaremos a hablar. Ya no le digo de llegar a un pacto de Gobierno: lo primero es sentarse a hablar. Si ellos aceptan introducir nuestro programa en el Gobierno de la Generalitat Valenciana pues entonces ya se podría dar un paso más. En cualquier caso, eso también es competencia de nuestra dirección nacional, que llegado el momento vendría con la persona que esté designado como candidato o como llegado el caso, de vicepresidente, para negociar un posible Gobierno.

P.- Supongo que ustedes tendrán sus propias encuestas, ¿qué dicen?

R.- No tenemos encuestas, porque nuestras encuestas son la calle: lo que trabajamos a pie de calle todos los días: nuestras mesas informativas, cuando viene la gente a afiliarse, a darnos ánimos, a decir que están con nosotros, que ya no confían en el Partido Popular porque han sido engañados o que no confían en un Partido Socialista que también los ha estafado. Y esas son nuestras encuestas: el sentir de la calle al ver que cada día son más las personas que nos animan a seguir trabajando y que quieren estar con nosotros en nuestro partido. Nosotros no tenemos encuestas porque no las terminamos de creer. Realmente, una encuesta es una foto fija en un momento determinado que, por lo volátil que esta política hoy en día, en 24 horas puede cambiar de una forma repentina, con lo cual siempre nos fijaremos en lo que nos dice la gente en la calle, que es con quien estamos nosotros.