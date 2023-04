La vicepresidenta del Senado y presidenta del PSOE de Pedro Sánchez Cristina Narbona votó en la reunión de la Mesa del Senado de 7 de febrero de este año en contra de la comisión de investigación sobre el caso Azud solicitada por el Partido Popular en la Cámara Alta y anunciada por el PP el día 3 del mismo mes, a pesar de que le afectaba porque, tal como publicó OKDIARIO, Narbona era ministra de Medio Ambiente cuando se firmó contrato del que tesorero del PSOE anotó: «1M para el partido».

El voto de Cristina Narbona ha sido confirmado por fuentes de la propia Mesa. Y se produjo después de que la popular Cristina Ayala, secretaria cuarta, preguntara, en alusión a Narbona, «si un miembro de la Mesa debería abstenerse en la votación de este asunto, que podría estar afectado por la investigación que supone el objeto de esta iniciativa», según refleja el acta de la sesión.

Según esa acta: «El letrado mayor señala que la Mesa del Senado no es un órgano administrativo ni judicial, por lo que no cabe recusación de sus miembros, y que el Reglamento del Senado no prevé que ninguno de sus miembros deba abstenerse de ninguna decisión». Un apunte que dio vía libre a Narbona para votar.

Finalmente y según han confirmado fuentes populares, sólo los tres miembros de esa formación en la Mesa del Senado, el vicepresidente Pío García Escudero, el secretario tercero Rafael Hernando y la secretaria cuarta Cristina Ayala, votaron a favor de esa comisión, que no fue aprobada, como este martes tampoco se aprobó, en este caso en Junta de Portavoces, la comisión de investigación, también pedida por el PP en el Congreso de los Diputados.

El ‘caso Azud’

Un juzgado de Valencia investiga el caso Azud. Se trata de una trama corrupta que pagó supuestas mordidas a cambio de favores urbanísticos. El caso arranca en el Ayuntamiento de Valencia, pero la investigación se ha extendido, también, a otras cuestiones. Entre ellas, a una presunta financiación irregular de los socialistas valenciano en la campaña de las elecciones al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y a las Generales de 2008 en esa misma circunscripción.

Hay en torno al medio centenar de imputados y la gravedad es tal que incluso está en cuestión la campaña con la que el actual presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig accedió a la secretaría general de los socialistas valencianos.

Según publicó OKDIARIO el 20 de febrero de 2023, Narbona era ministra de Medio Ambiente cuando el entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidió tumbar el Plan Hidrológico Nacional (PHN) de su antecesor, José María Aznar. Zapateró encargó a Narbona la gestión integral del agua a través de una sociedad estatal que pasó a depender totalmente de ella: Acuamed.

Esta empresa ha sido clave en la investigación, al demostrar los investigadores de la Guardia Civil que los contratos públicos que Acuamed adjudicaba eran influidos por la mediación de José María Cataluña y José Luis Vera, tesorero entonces del PSOE valenciano (el PSPV) y asesor jurídico de la empresa Divalterra, respectivamente. El primero incluso habría anotado de su puño y letra la presunta comisión que se llevaban los socialistas tras la adjudicación: «Un millón para el partido».

La petición del PP

El PP anunció la presentación de la solicitud de la comisión de investigación en el Senado cuatro días antes de que se celebrara la Mesa. En concreto, el 3 de ese mes. La petición fue anunciada por el portavoz del PP en la Cámara Javier Moroto.

Estaba rubricada por el el citado Javier Maroto y otros 24 senadores del PP. Entre ellos, todos los valencianos. Maroto anunció, también, aquel 3 de febrero, que el primer compareciente, si se aprobaba, sería Ximo Puig. Pero, como se ha dicho, la citada comisión decayó en la Mesa.