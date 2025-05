Mazón protegerá las residencias de mayores contra otro gran apagón frente a la inacción de Sánchez

La Conselleria de Bienestar Social, Igualdad y Vivienda del Gobierno valenciano, que dirige la vicepresidenta y portavoz Susana Camarero protegerá las residencias de mayores frente apagones como el de este 28 de abril. En concreto, según la propia consellera ha confirmado, todas las residencias valencianas «van a contar con grupos electrógenos».

Una medida dirigida a fin de que elementos como los respiradores puedan seguir dando uso a quienes los necesitan si el apagón vuelve a repetirse. Se trata de una iniciativa que no existía hasta ahora. Además, se incorporará la obligación de incluir grupos electrógenos como una de las condiciones en las licitaciones de servicio para las residencias públicas de mayores que se produzcan en el futuro.

La iniciativa de la vicepresidenta valenciana se ha producido mientras, en paralelo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecía, también este miércoles, en el Congreso de los Diputados para referirse a ese mismo gran apagón del pasado 28 de abril. Un escenario en que, tal como ha publicado OKDIARIO, Sánchez ha sido incapaz de explicar, siquiera en una aproximación, la causa del cero eléctrico durante la escasa hora -55 minutos- en que ha abordado este hecho sin precedente en la historia de España.

En esos mismos momentos, en Valencia, Susana Camarero, recordaba que su Conselleria actuó «con responsabilidad» ante el gran apagón: «Desde que nos enteramos, volvimos a comunicarnos, y fue difícil por cómo estaban las comunicaciones, con todas las residencias» al objeto de conocer si los grupos electrógenos en marcha.

Frente a todo ello, Susana Camarero ha decidido, «a partir de ese día», que todas las residencias, desde ahora, van a tener «la obligación» de contar con grupos electrógenos. Algo, que según ha asegurado, «no existía hasta el momento».

También ha recordado, en una directa alusión a la ministra de Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos Diana Morant que: «Yo no me quedé de fiesta como hizo la ministra de Universidades, de fiesta y de comida en Cullera mientras cientos de miles de universitarios estaban, con el apagón, sufriendo» cómo volver a sus hogares. «Yo no me quedé de fiesta el lunes pasado», ha insistido Susana Camarero.