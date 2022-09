La madre de Marta Calvo recurrirá la sentencia del asesino de su hija: «Un insulto para la sociedad»

Marisol Burón, la madre de Marta Calvo, recurrirá la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que ha condenado a penas que suman 159 años y 11 meses de prisión Jorge Ignacio P. J. por los crímenes de la propia Marta Calvo y otras 2 mujeres: Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas. A juicio de la madre de Marta Calvo, la sentencia es «un insulto para la sociedad». La presidenta del tribunal que enjuició a Palma Jacomé por los 3 asesinatos consumados y otros 7 intentos de homicidio a mujeres a las que introducía cocaína por la vagina no dicto orden de Prisión Permanente Revisable (PPR), sino una condena de la que cumplirá un máximo de 40 años, lo que excluye la citada PPR. Tampoco, impuso la máxima pena de 25 años que recoge el Código penal por los 3 asesinatos.

Jorge Ignacio P. J. fue condenado como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública, un delito contra la libertad e indemnidad sexual y 6 delitos contra la libertad e indemnidades sexuales en concurso ideal con 6 delitos de asesinato alevosos en grado de tentativa.

En declaraciones recogidas por Europa Press, la madre de Marta Calvo ha asegurado que todavía está en shock tras conocer la sentencia, de la que ha dicho que «no es ejemplar» y la ha tildado de «un insulto para la sociedad»: «Aún no la he podido digerir», ha afirmado.

«Llevamos casi 3 años luchando para que a este sujeto se le aplique la Prisión Permanente Revisable -ha dicho la madre de Marta Calvo- porque es un asesino». «No he luchado para 160 años de cárcel, estoy luchando para que no vuelva a ver la luz del sol ni poner la mano encima a otras mujeres» y ha añadido que «no voy a parar hasta que se le aplique la Prisión Permanente Revisable».

Así, ha garantizado que seguirá luchando por cambiar el Código Penal para que a las personas que asesinen de forma reincidente se les aplique la Prisión Permanente Revisable», tras considerar que «todo es política y no te das cuenta hasta que te pasa una desgracia como esta». También, ha recodado que «si mi hija no llega a mandarme su ubicación, esta persona seguiría matando. Gracias a ella está en la cárcel. Pero con una condena que no es ejemplar. «Le peor -ha dicho- es que se consienta que esta persona tenga más derecho que las víctimas».

Veredicto «desvirtuado»

El psicólogo y portavoz de la madre de Marta Calvo, Mariano Navarro, ha asegurado que no entienden que el veredicto del jurado «se haya desvirtuado de esta manera» en una sentencia «que no tiene nada que ver con lo que todos esperábamos». Ha lamentado que no se haya considerado ninguna de las 3 peticiones de las acusaciones particulares de prisión permanente revisable y ha dicho que los abogados están trabajando ya en el recurso que se va a presentar porque «no tiene ni pies ni cabeza lo que estamos viviendo».

Mariano Navarro ha mostrado su «desacuerdo más absoluto» respecto a que como el acusado no tenía una pena previa por asesinato no se puede contemplar la prisión permanente: «De momento, cae de su propio pie, porque en el caso de Marta ella es la tercera víctima, con lo cual había 2 previas. A partir de eso -sostiene- se puede considerar ya la prisión permanente». Y, finalmente, ha criticado también que se desestimara la pena por daños morales: «Nos parece el insulto más grande», ha dicho.