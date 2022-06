Este miércoles durante la duodécima sesión del juicio por el asesinato de tres mujeres, entre ellas Marta Calvo, declararán como testigos hasta ocho guardias civiles que realizaron la búsqueda del cadáver de Marta Calvo con las indicaciones que les dio su presunto asesino, Jorge Ignacio Palma, que se sienta en el banquillo de los acusados y se enfrenta a 130 años de cárcel por tres asesinatos y el intento de otros ocho. Estos son los contenedores de basura donde Palma aseguró a los agentes que se había deshecho del cadáver su última víctima, Marta Calvo.

La búsqueda activa de Marta Calvo había comenzado nada más denunciar su madre la desaparición y la huida del sospechoso, el día 7 de noviembre. Para ellos se realizaron batidas en las inmediaciones de la localidad de Manuel, última localización de la joven, pero tras entregarse Palma en el cuartel de la Guardia Civil de Carcaixent (Valencia) y reconocer que había descuartizado y arrojado el cuerpo de Marta a varios contenedores de basura, los agentes se precipitaron a registrarlos.

«Vengo a entregarme porque he descuartizado a una mujer y la he tirado a un contenedor», le dijo Jorge Ignacio Palma al guardia civil de la puerta del cuartel de Carcaixent a las cuatro de la mañana del 4 de diciembre. Entonces tras el interrogatorio comenzó una carrera contra el reloj que, desgraciadamente, no ha dado frutos nunca, porque a diferencia de Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas, nunca se ha encontrado el cuerpo de la joven presuntamente asesinada por Palma, que siguió el mismo modus operandi en todos los casos, introducir cocaína en la vagina y anos de sus víctimas.

La primera declaración de Palma fue que había tirado el cuerpo desmembrado de Marta en «dos contenedores de Alzira y uno de Silla». Según el acusado, «lo primero que hizo fue deshacerse de los efectos de Marta de camino a L´Ollería (Valencia) para comprar las herramientas necesarias para cortar las extremidades de Marta (…)». Palma señaló un contenedor cerca de la parada de autobús denominada «Llosa de Ranes», frente a la gasolinera Petromar, según recoge el atestado de la Guardia Civil.

A la mañana siguiente, el 8 de noviembre, con el fin de deshacerse del cadáver de Marta Calvo, Palma «se desplazó a la localidad de Alzira, sin paradas, depositando tres bolsas en un mismo contenedor de basura situado en el centro de la localidad (…) en el número 1 de la calle Ángel del Alcázar de Alzira. El nombre de la calle actualmente es Carrer del Pintor Ricardo Fluxá», según el mismo informe.

Tras eso Palma regresó a la casa de Manuel, donde estaban el resto de bolsas y «volvió a desplazarse a la localidad de Alzira, en esta ocasión a un punto diferente, sito en la Plaza General Dolz número 5 de Alzira. Estacionó su vehículo en un descampado y andando varias calles localizó un contenedor donde depositó las tres bolsas que portaba (…)». A continuación regresó de nuevo a la casa donde quedaban los restos de Marta Calvo y condujo «hasta la localidad de Silla, en concreto, en la confluencia de las calles Safor y Riberes (…)».

Luego Jorge Palma le dijo a los investigadores que había tirado las sierras usadas para desmembrar a Marta Calvo «en un contenedor metálico de la localidad de Massanassa, señalándolo en el mapa», según el documento de la Guardia Civil. Ocho agentes de la Benemérita que intervinieron en esa investigación declararán este miércoles ante el jurado para explicar cómo se realizó la búsqueda del cadáver de Marta Calvo. También hablarán sobre el coche de Palma y la búsqueda posterior del cuerpo de Marta en una planta de tratamiento de residuos.