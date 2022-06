La desgarradora declaración de la madre de Marta Calvo: «Es fuerte que te digan que la han descuartizado»

Este martes ha declarado la madre de Marta Calvo en el juicio múltiple por tres asesinatos y otros ocho intentos contra Jorge Ignacio Palma. Marisol Burbón ha relatado ante el jurado popular cómo vivió la desaparición de su hija, que tuvo lugar en noviembre de 2019.

«Me llamaron y me dijeron que habían descuartizado a mi hija. ¿Por qué? Eso una madre no lo tiene que oír. Fue el peor día de mi vida. Es muy fuerte que te digan que este señor se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó. Mi hija era bondad, ayudaba a todo el mundo y que te digan que están buscándola por los contenedores de basura… Esto no lo tendríamos que oír». Con estas desgarradoras palabras se ha pronunciado la madre de Marta, en calidad de testigo, en el juicio. Jorge Ignacio está acusado de matar a su hija, a Arliene Ramos y Lady Marcela Vargas y de intentarlo con otras ocho en un periodo de 15 meses.

El asesinato de Marta Calvo tuvo lugar en noviembre de 2019 en la localidad valenciana de Manuel. La madre ha explicado que se citó con el acusado, le envió la ubicación y le dijo que no se «preocupara». Sin embargo, al día siguiente comenzó a preocuparse porque no le contestaba a los mensajes y mantenían una comunicación «muy intensa y diaria».

Habló con el acusado

Al día siguiente, decidió presentarse en la ubicación que le había enviado y, tras llamar insistentemente, el acusado acabó abriéndole la puerta. «Este señor me abrió la puerta, le pregunté por Marta y me dijo con toda la serenidad del mundo que no la conocía», ha narrado al respecto. Asimismo, ha señalado que le dijo «que lo sentía mucho», pero no le «miraba a los ojos». Le ofreció entrar a la vivienda para comprobar que la joven no estaba, pero ella le dijo que «no», que se «fiaba de él». «Tengo esa pena de decir por qué no pasé porque, igual, mi hija todavía estaba dentro», ha apuntado al respecto.

Finalmente, Marisol interpuso una denuncia que el agente le aceptó «de mala gana» y redactando tan solo «siete líneas». Al día siguiente, tuvo que volver a la comisaría porque se percató de que había dicho la dirección de su hija mal, pero el policía -el mismo que le atendió la primera vez- le dijo que estaban «muy atareados». «Volví a casa y seguía con la esperanza de que mi hija me iba a llamar, pero no fue así», ha señalado.

Tras esto, regresó a la casa de Manuel, pero ya no hubo respuesta. Sí consiguió el número de los propietarios, que acudieron al lugar y le aseguraron que la vivienda estaba alquilada a una mujer. «Estuve hablando con ellos y yo no veía las cosas claras con estas dos personas. Veía que no eran transparentes hablando. No me quisieron dar el nombre del hombre que había estado allí», ha señalado.

Tras ello, acudió a otra comisaría, le comentaron que el caso lo llevaba la Guardia Civil de Villanueva de Castellón. Llamó y desde allí le comentaron que no sabían nada de ninguna desaparición. A partir de ese momento, el caso pasó a Homicidios de Valencia y a los 21 días le llamaron para darle la terrible noticia. «Ese fue el peor día de mi vida. Cogí el teléfono y lo tiré al suelo. Me volví loca porque no podía creer lo que me estaban diciendo. Lo cogió mi marido y le contaron todo. Es muy fuerte que te digan que este señor se encontró muerta a mi hija y que la descuartizó», ha narrado.

Durante su declaración, también ha reconocido que llegó a desear su propia muerte, pero pensó «si me muero, ¿mi hija qué?». «A fecha de hoy no tengo a mi hija. ¿Por qué no tengo a mi hija?; ¿Por qué no dice dónde está? Solo quiero recuperarla. Ya no me la va a devolver nadie con vida pero me ha robado a mi hija y me está robando mi duelo. Esto es la muerte lenta para una madre. Tengo que hacerle justicia y aquí estoy. No vengo por venganza, sino por hacerle justicia», ha sentenciado.