La juez de la DANA ve «no pertinente» que un letrado pregunte a la alcaldesa de Catarroja si aportaría su conversación con Sánchez

La titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye las diligencias previas del caso de la DANA de Valencia, ha tildado de «no pertinente» la pregunta del letrado Rubén Gisbert a la alcaldesa de Catarroja, la socialista Lorena Silvent. Esta última ha declarado en calidad de testigo. Rubén Gisbert ha preguntado a Lorena Silvent acerca de si esta última podía aportar las grabaciones de la conversación que mantuvo con el presidente del Gobierno, el también socialista Pedro Sánchez, tal como ella misma había reconocido en el pleno municipal del 19 de diciembre de 2024. En aquel pleno, la primera edil de Catarroja, Lorena Silvent, llegó a ofrecer a uno de los ciudadanos que asistían mostrarle la grabación de esa conversación, cuya incorporación a la causa considera «no pertinente» la instructora: «Yo te puedo enseñar la grabación».

Los hechos han pasado desapercibidos en este lunes porque, precisamente, la Comunidad Valenciana sufre los devastadores efectos de otra DANA en la zona sur del litoral de Valencia y el norte de Alicante. Y, muy especialmente, en las comarcas de La Safor (Valencia), y Marina Alta (Alicante).

En concreto, Rubén Gisbert ha recordado a la citada alcaldesa que en ese pleno del 19 de diciembre de 2024, ella dijo que había hablado con el presidente del Gobierno y que tenía las grabaciones. En virtud de ello, el letrado ha preguntado a la alcaldesa si ella podría aportar al procedimiento esas grabaciones.

En ese momento, la juez ha intervenido: «No es pertinente la pregunta», con lo que de raíz ha cortado cualquier posibilidad de que la citada grabación se aportara a la causa, a pesar de que el letrado lo consideraba importante. Motivo por el que había preguntado.

Se da la circunstancia de que, tal como se puede ver en el vídeo del Ayuntamiento de Catarroja de aquel pleno del 19 de diciembre de 2024, la propia alcaldesa ofreció mostrar su conversación con Sánchez a un ciudadano: «Yo te puedo enseñar la grabación».

En aquel pleno, Lorena Silvent manifestó que ella le había dicho a Sánchez que «estamos solos y necesitamos más medios». Precisamente, en virtud de esas manifestaciones de la propia alcaldesa es por lo que Rubén Gisbert le ha preguntado si podía aportar la grabación de su conversación con Sánchez, que la juez ha considerado «no pertinente».