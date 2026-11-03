Interceptados 1.184 kilos de cocaína ocultos en un pesquero atracado en el puerto de Santa Pola (Alicante)

La Guardia Civil ha intervenido 1.184 kilos de cocaína que se hallaba oculta en el interior de un barco pesquero atracado en el puerto de Santa Pola. En Alicante. Los agentes han detenido a 10 personas en relación con estos hechos. En concreto, ocho varones y dos mujeres, todos españoles, excepto uno de origen albanés. Además, hay un investigado. La secuencia de la intercepción de la embarcación y de algunas de las detenciones es la que puede verse en el vídeo que ilustra esta información.

A los detenidos se les atribuye un presunto delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de cuatro de los detenidos. Entre los detenidos se halla el principal sospechoso, un español capturado en la segunda fase. En tanto que los otros dos cabecillas han sido detenidos en la primera fase.

La droga estaba oculta en 40 fardos de arpillera, un tejido fuerte y áspero fabricado con fibras vegetales. Esos fardos se escondían, a su vez, en recipientes de grandes dimensiones, que cubrían parcialmente redes de pesca. Todo al objeto de dificultar su detección.

El inicio de la operación se remonta a inicios de este año 2025 y, en concreto, al momento en que el Instituto Armado recibió información sobre una supuesta utilización de barcos de pesca para introducir droga en Alicante.

Nueve meses después, el pasado 18 de septiembre, los agentes detectaron movimientos sospechosos en una embarcación frente al litoral alicantino. Se trataba de un carguero que se dirigía a Santa Pola. Casi a la vez, fue detectado un hombre que, presuntamente, efectuaba labores de vigilancia frente a los pantalanes del puerto de esa misma localidad. Todo ello, según el relato de la Benemérita.

Cuando atracó la embarcación bajo sospecha, efectivos de Servicio Marítimo Provincial y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de la Comandancia de Alicante accedieron al interior del barco y localizaron la droga oculta.

La intervención se saldó con tres detenciones. Además, los agentes efectuaron dos registros domiciliarios. Uno, en un piso de Elche. Y otro, en un chalet, también en Santa Pola, donde se intervino un vehículo, una embarcación y una motocicleta.

Los agentes identificaron también a un grupo que operaba desde el puerto de Santa Pola y que, según la Guardia Civil, actuaba de forma coordinada con quienes recibían la mercancía en el mar. Todo ello llevó a una segunda fase de la operación, saldada con otros siete detenidos y un investigado.