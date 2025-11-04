El Gobierno valenciano reivindica la gestión de Mazón: «Profundamente orgullosos de nuestro presidente»

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón ha reivindicado en el Pleno de este martes la figura y la gestión del que ha sido su presidente desde el verano de 2023. Así, lo ha expresado la vicepresidenta primera y consellera portavoz, Susana Camarero, en una reflexión en la que ha hablado en nombre de todos los consejeros del Ejecutivo: «Es un día difícil para nosotros. Estamos profundamente tristes, pero también profundamente orgullosos del presidente que tenemos».

En este sentido, Susana Camarero, en nombre de todos sus compañeros, ha expresado su «gratitud inmensa» hacia Carlos Mazón «por el ejemplo que nos ha dado, por el esfuerzo que ha realizado y por la generosidad desde el primer día hasta el último». Susana Camarero ha advertido que «el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Y sabrá diferenciar entre un hombre que ha podido equivocarse y una mala persona».

En su exposición, Susana Camarero ha expresado las grandes premisas y logros del Ejecutivo de Carlos Mazón, como la libertad o la bajada de impuestos, así como el fin de la imposición de la izquierda en la Comunidad Valenciana. Y ha destacado que todos los logros se han obtenido sin el apoyo ni la ayuda del Gobierno de Pedro Sánchez. También, se ha referido a la DANA y al enorme esfuerzo efectuado por el Ejecutivo de Mazón en la reconstrucción.

Todo ello, se ha conocido a la conclusión de un Pleno en que Carlos Mazón, ha asignado las atribuciones de la que hasta ahora Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, dirigida hasta este martes por Francisco José Gan Pampols, a la que era hasta este martes la Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, que dirige Vicente Martínez Mus. Como consecuencia de todo ello, esta última pasa a denominarse Vicepresidencia Segunda y Consellería para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana y de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.

Con Gan Pampols ha cesado este martes tanto el secretario autonómico que el subsecretario para la Recuperación tras la DANA. En tanto, que Vicente Martínez Mus incorpora también a tres nuevos responsables a esa misma vicepresidencia.