Furor catalanista de Oltra en Barcelona: critica el Puerto de Valencia y habla de ‘las playas del sur’. ha sido en la clausura de la Asamblea Nacional de Cataluña en Comú, en la que también participaron Yolanda Díaz y Ada Colau.

La deriva catalanista del Gobierno de la Generalitat Valenciana y muy en particular de Compromís da cada día nuevos pasos en ese ‘procés’ acelerado que vive la Comunidad Valenciana. Ayer, fue la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, la que mostró su furor catalanista. Y lo evidenció en sus críticas a la ampliación del Puerto de Valencia, al que puso en paralelo al problema que se vive en Barcelona con el aeropuerto de El Prat, por un lado. Y, también, al hablar de ‘las playas del sur’ en referencia a las playas de la Comunidad Valenciana. La posición contraria de Compromís a la ampliación del puerto de Valencia es compartida con Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP.

El Puerto de Valencia y el de Barcelona se encuentran en plena carrera por consolidarse como la principal referencia portuaria. Para ello, ambos necesitan ampliarse. Valencia ya desvía embarcaciones a Barcelona porque no tiene capacidad suficiente para albergarlas. Necesita crecer, al igual que el puerto de Barcelona. Quedar atrás en esta carrera significa perder competitividad y, por tanto, descolgarse. En esa tesitura, Barcelona está impulsando la ampliación de su puerto. Sin embargo, en Valencia, el proyecto choca de lleno no sólo con la izquierda valenciana, sino también con el independentismo catalán. Hasta el punto, que incluso un diputado de la CUP se ha permitido subir al estrado del Congreso de los Diputados con una camiseta que criticaba la ampliación del puerto de Valencia. En esa carrera, Compromís y la propia Oltra se posicionan muy próximos a Esquerra Republicana de Cataluña y a la CUP. De hecho, ayer, en Cataluña, no tuvo reparos en criticar abiertamente la ampliación del puerto de Valencia, pese a que ella forma parte del Ejecutivo valenciano. Una posición que ha sido muy criticada desde la Comunidad Valenciana por los defensores de la ampliación del puerto de Valencia.

Oltra estableció un paralelismo entre ese puerto de Valencia y el aeropuerto de El Prat. Dijo que en Valencia se quiere enterrar hormigón «a punta pala» y que a su juicio esa ampliación es para empresas que «trafican y especulan» con contenedores y que suben ‘artificialmente’ los precios y agregó que la ampliación del puerto de Valencia está matando a las playas del sur, en referencia a las playas de la Comunidad Valenciana. Un término que recuerda mucho a la alusión de los independentistas a esos países catalanes del sur.

Ninguna de las dos menciones ha pasado desapercibida en la Comunidad Valenciana. Sobre todo, las críticas al puerto de Valencia. Hoy, la síndica portavoz del Partido Popular en las Cortes Valencianas María José Catalá ha acusado a Oltra de torpedear inversiones clave para la Comunidad Valenciana. Le ha criticado que en lugar de ir de ‘gira política’ debería estar dando explicaciones sobre la inacción de su consejería en el caso de la residencia de autistas de El Campello (Alicante) y ha criticado también la estrategia de Compromís, al que considera también aliado de Esquerra Republicana y de la CUP en el tema de la ampliación del puerto de Valencia. Las infraestructuras, por tanto, abren un nuevo frente entre el independentismo y el no independentismo, al igual que antes ha ocurrido con la lengua y la tasa turística. En ese nuevo frente, el independentismo catalán tiene en Oltra y Compromís a un socio de referencia en la Comunidad Valenciana, como ayer evidenció la propia Oltra.