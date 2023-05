Feijóo llama al voto masivo el 28M en respuesta al fraude electoral del PSOE

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha hecho un llamamiento al voto masivo en toda España este domingo en respuesta al descomunal escándalo de fraude electoral en Melilla y Mojácar, que azota al Partido Socialista de Pedro Sánchez. También, ha emplazado al PSOE a renunciar a su lista en Mojácar y a romper con Coalición por Melilla. Y ha dejado claro que el PP revisará, si es necesario, las próximas semanas la identificación de los votos remitidos por correo.

Feijóo ha participado este jueves en un acto con el presidente regional del PP y candidato a la Generalitat Valenciana Carlos Mazón y con la candidata a la Alcaldía de Valencia y secretaria general regional María José Catalá. En ese acto, Feijóo ha hablado en clave local, autonómica y nacional. Y, precisamente, ha sido en esta última parte de su intervención en la que se ha referido al citado fraude electoral.

En concreto, Feijóo ha dicho que «es evidente que estamos ante supuestos muy graves, que nos avergüenzan como españoles y que nos repugnan como demócratas».

Frente a ello, Feijóo ha lanzado un mensaje sobre la «confianza en nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral» Además, ha reclamado «responsabilidad máxima» a los partidos «que están detrás de estos fraudes» y, también, «pedir, más que nunca, para beneficiar la democracia, que todo el mundo vaya a votar masivamente el domingo».

Además, ha dejado claro que «creo en el sistema democrático de mi país», porque está «convencido» de que «tenemos un buen sistema electoral y democrático», pero ha advertido que «todas las garantías son pocas cuando hay personas pertenecientes a partidos políticos que no tienen principios».

Por ello, y a pesar de reiterar su confianza en el sistema electoral, ha advertido también que «si hemos de revisar, para garantizar cuando se lleva a las oficinas de correos mayor identificación, como ha adoptado con buen criterio la Junta Electoral Central en Melilla, deberemos de revisarlo en las próximas semanas».

Finalmente ha afirmado, a continuación: «Esto, no es un error. Esto, es un fraude», por lo que ha pedido al Partido Socialista dos cosas: una, «que rompa ya con el partido de la coalición musulmana en Melilla» y que se comprometa a no pactar con esa coalición «nunca más». Y se ha comprometido a la vez a que el PP no gobernara con la citada coalición «nunca más».

También, ha recomendado a los socialistas «que repasen bien la lista del Ayuntamiento de Mojácar y que valoren si procede o no seguir con esa lista en las elecciones municipales del domingo».

Ya, en otro orden de cosas, y en el capítulo autonómico, Feijóo ha afirmado que la financiación de la Comunidad Valenciana «no es justa» y que la política hidráulica e hídrica de España «ha discriminado a la Comunidad Valenciana desde hace tiempo», para sostener, también, que las prioridades de infraestructuras ferroviarias «no han sido acordes con esta Comunidad en el conjunto económico y poblacional de España».