Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tienen grabaciones de los miembros de la supuesta trama socialista de Mojácar ofreciendo dinero a cambio de votos. Se trata de pinchazos telefónicos grabados con autorización judicial, que registran a los integrantes de la trama negociando con inmigrantes de origen latinoamericano la compra de sus votos en las elecciones municipales a cambio de entregarles entre 100 y 200 euros.

La denuncia con la que arranca el caso explica que la forma de proceder de la trama incluía la llamada de alguno de los candidatos socialistas a estos inmigrantes ofreciéndoles dinero, favores o un puesto de trabajo. Todo a cambio del voto del aludido para el PSOE de Mojácar durante las próximas elecciones. Así consta en los pinchazos telefónicos que ha conseguido reunir la investigación de los especialistas en Delitos Económicos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Los dos candidatos detenidos, según fuentes cercanas al caso, ejercían un papel relevante dentro de la trama. Se trata de Francisco Bartolomé Flores Torres (hijo de un ex senador socialista de Almería) y Cristóbal Vizcaíno González, los números 2 y 5 de las listas del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) al Ayuntamiento de Mojácar. Ambos son empresarios, el primero regenta un estanco y el segundo es hostelero. Junto con los dos candidatos, Flores militante del PSOE y Vizcaíno sólo candidato, los guardias han detenido a cinco personas más y mantienen a dos más como investigadas. Entre ellas hay tres latinoamericanos.

Una denuncia del PP

Fue una denuncia de la alcaldesa de Mojácar, Rosa María Cano, que no repite como candidata del PP en los próximos comicios, la que inició el caso. En su declaración en el cuartel de la Guardia Civil de Garrucha, la alcaldesa cuenta que un particular se ha dirigido a ella para quejarse de que el PSOE está intentando comprar su voto. Esa tercera persona le dijo a la alcaldesa, así figura en la declaración, que fue un tal Cristóbal (presumiblemente el candidato ahora detenido) el que le ofreció dinero.

Ahora, la alcaldesa no quiere hacer declaraciones ni inmiscuirse en el caso, un presunto delito de fraude electoral que lidera el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad de Vera. El caso está bajo sumario, y fuentes del Ayuntamiento del PP explican que: «De momento no queremos hacer ninguna declaración. No tenemos información detallada por lo que de momento queremos que la investigación siga su curso y que la Justicia actúe».

La operación se ha realizado este miércoles porque este jueves termina el plazo para emitir los votos por correo. Los registros se han prolongado hasta las 17:00 horas de la tarde de este miércoles, ya que uno de los candidatos ha tenido que ser trasladado desde Madrid hasta Mojácar. Ahora, aguardan en los calabozos del cuartel de Vera, donde el Juzgado de Instrucción número 4 lidera la investigación.